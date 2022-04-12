Рубль обесценивается: в РоSSии перестали продавать жилье за наличные, в три раза выросли альтернативные сделки

Покупатели квартир в РоSSии, спасая рубли, ищут чтобы купить, а продавцы квартир (не застройщики) при этом предпочитают сразу купить новую квартиру. Об этом пишут росСМИ.

Владельцы рубля серьезно обеспокоены ситуацией, поскольку в стране сильно выросла инфляция (по официальной статистике 16,7%), то есть надо защитить свой капитал.

В первом квартале 2022 года на первичном рынке Московского региона было заключено 45,6 тыс. договоров долевого участия (ДДУ). Это только на 2,3% меньше, чем в четвертом квартале 2021 года, когда был зафиксирован последний рекорд сделок в новостройках.

Отмечается, что высокий спрос на жилье в конце первого квартала 2022 года в большей степени носил инвестиционный характер, многие покупатели стремились спасти обесценивающиеся рубли.

На вторичном рынке жилья Москвы резко выросла доля альтернативных сделок. Минимум в 2-3 раза! Это связано с тем, что продавцы не спешат выходить в наличные, опасаясь их обесценивания.

Сделки с деньгами мало кого интересуют, поскольку рубли могут сильно обесцениться. Поэтому участников рынка интересуют прежде всего быстрые или альтернативные сделки: чтобы, продав одну квартиру, можно было бы купить сразу другую.