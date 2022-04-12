Еще одно металлургическое предприятие Днепропетровщины возобновило свою работу

В Днепропетровской области вернулся к работе прокатный цех одного из металлургических заводов.

Как сообщила пресс-служба Днепропетровской ОВА, сотрудники трудятся в 3 смены, мощности загружены на 100%, информирует Апостроф.

Из-за ремонтных работ цех стоял в простое с начала года. Сейчас производственные мощности обновлены, и предприятие стало получать заказы. По словам начальника производственного цеха, завод располагает всеми необходимыми материалами и энергетическими ресурсами.

Всего на сегодняшний день в Днепропетровской области работают 20 из 22 крупных промышленных предприятий. 14 из них – металлургические.

"Люди с воодушевлением восприняли призыв выйти на работу. К станкам стали с удовольствием. Решаем все необходимые логистические вопросы. Заготовки получаем от других предприятий региона. Работаем с ними в тесной кооперации", – сказал заместитель директора завода Денис.

Напомним, ранее вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что в условиях военного времени по программе "5-7-9%" любое украинское предприятие может получить кредит до 60 млн грн под 0%.


Иван Троянов, Апостроф

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