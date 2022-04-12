Украинцы подали в Дию более 66 тыс. заявлений о поврежденном имуществе
Украинцы зарегистрировали в Дии более 66 тыс. заявок на компенсацию уничтоженного во время войны жилья. Об этом сообщил в телеграмме министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
«Получили более 66 тысяч заявлений о поврежденном имуществе украинцев после 24 февраля. Спасибо, что вы помогаете нам собирать всю информацию для экспертов и комиссии, которые будут проводить оценку жилья», — написал министр.
Как подать заявление в Дии
- Обновите приложение к последней версии
- Зайдите в Дию и нажмите ? Услуги ? Поврежденное имущество
- Заполните форму, указав всю необходимую информацию
Важно: вносить данные нужно только по вашему собственному жилью. Один человек не может подать заявление на весь дом, а только на свою квартиру.
После регистрации сообщения ожидайте информацию о начале процедуры оценки и компенсации, определенных правительством.
Какие документы собирать и как правильно это делать
Как писал «Минфин», чтобы претендовать на компенсацию, прежде всего придется доказать, что именно вы являетесь владельцем разрушенного или поврежденного объекта недвижимости.
«Таким доказательством могут быть: договор о купле-продаже недвижимости; свидетельства о праве собственности на недвижимость; свидетельство о праве на наследство; договор дарения; государственный акт на земельный участок; выписки из реестров прав на недвижимое имущество и технический паспорт», — поясняет Владимир Фогель, адвокат адвокатского бюро «ЮФ «Семенова и Партнеры».
По словам Людмилы Кусы, руководителя практики решения споров, адвоката Gracers Law Firm, доказательствами, подтверждающими факт разрушения или повреждения имущества будут:
- акты о разрушении/повреждении имущества, составленные ГСЧС и органами местной власти,
- подробные фото- и видео фиксации недвижимости или другого имущества до и после событий,
- информация из СМИ,
- показания соседей, очевидцев, в которых подробно описаны обстоятельства повреждения и их характер, извлечение из Единого реестра досудебных расследований.
«Особое внимание следует уделить доказательствам того факта, что ущерб причинен вследствие военной агрессии РФ, а не раньше: обращать особое внимание на даты фото, даты в документах
Кроме того, не лишним будет максимально, так сказать, легализировать свою историю. Например, можно разместить информацию о разрушенном жилье на сайте