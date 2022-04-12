К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America

Товарные активы, наличные и криптовалюты могут показать благоприятную динамику в сравнении с акциями и облигациями на фоне комбинации шоков инфляции, рецессии и политики ФРС. К таким выводам пришел стратег Bank of America Майкл Хартнетт, пишет Forklog со ссылкой на Business Insider.

К концу года S&P 500 упадет на 11% — Bank of America
фото: financy.24tv.ua

Падение индекса S&P 500

Инвесторам на фондовом рынке стоит подготовиться к падению индекса S&P 500 ниже 4000 пунктов к концу 2022 года, что формирует потенциал падения от 11% по сравнению с текущим уровнем доходности.

По мнению аналитика, на фоне восстановления потребительского спроса, сохранения разрывов в цепочках поставок и войны в Украине инфляция «вышла из-под контроля», достигнув пиковых значений за 40 лет.

«Инфляция спровоцирует рецессию. Почти все такие эпизоды в прошлом ей предшествовали… Ожидания более высоких доходностей (на рынке госдолга — ред.) и ослабления доллара усилили вероятность спада в экономике», — сообщил Хартнетт.

За инфляционным шоком следует шок процентных ставок и далее шок рецессии, предупредил он.

Как быть в такой ситуации

Протокол ФРС к заседанию в марте отразил готовность монетарных властей с мая приступить к сокращению баланса на $95 млрд в месяц, что почти вдвое превысит темпы предыдущего ужесточения политики в 2017—2019 годах. К концу 2023 года показатель может сократиться с нынешних $9 трлн до $6,5 трлн. Члены комитета также готовы повысить ключевую ставку сразу на 0,5%.

Подобные действия приведут к усилению волатильности и повышению ставок на рынке госдолга, заключил специалист.

«Количественное смягчение поддержало цены финансовых активов. Количественное ужесточение приведет к противоположному эффекту. Эра запоздалой ястребиной политики ФРС начинается с переоцененного фондового рынка», — говорится в отчете.

В таких обстоятельствах наличные деньги, товары и криптовалюты могут показать более благоприятную динамику в сравнении с акциями и облигациями.

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