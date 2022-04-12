Всемирный банк прогнозирует, что уровень бедности украинцев увеличится до 70%

Всемирный банк прогнозирует, что количество бедных людей в Украине в результате войны увеличится почти в четыре раза. Доля бедного населения в 2022 году может составить 70% по сравнению с довоенными 18%, пишет Liga.net.

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Что ждет украинцев в 2022 году

«Моделирование с использованием последних макроэкономических прогнозов свидетельствует, что доля населения с доходами ниже фактического прожиточного минимума (национальная черта бедности) может достичь 70% в 2022 году по сравнению с 18% в 2021 году», — прогнозирует Всемирный банк.

Для преодоления бедности в Украине потребуется значительный послевоенный пакет поддержки. Иначе даже к 2025 году этот показатель будет выше 60%.

По прогнозам Всемирного банка, в 2022 году почти 20% украинцев будут вынуждены жить менее чем на $5,5 в сутки (международный предел бедности для стран с уровнем дохода выше среднего), хотя до войны таких было только 1,8%.

Еще 59% населения Украины будет угрожать нищета.

Как прогнозирует Всемирный банк, из-за полномасштабного вторжения РоSSии экономика Украины сократится на 45,1% в 2022 году.