Ощадбанк вернул кредиты для некоторых украинцев

Несмотря на то, что с началом войны, украинские банки свернули свои кредитные программы, Ощадбанк опять восстанавливает процесс кредитования. Правда, речь о потребительскихз кредитах пока не идет. Кредиты получит бизнес.

Причем кредитовать будут как те предприятия, которые уже работают на местах, так и те, которые переехали из мест боевых действий в тыл. Единственное условие – предприятие должно иметь опыт работы не мене двух лет.

Об этом рассказала пресс-служба Ощадбанка.

"Для нас стратегически важно поддержать клиентов, которые, несмотря на военные действия, не остановили свой бизнес и имеют планы развиваться. Чем больше предприятий возобновит деятельность, тем эффективнее будет восстановление экономики Украины", - отметила директор департамента МСБ Наталья Буткова-Витвицкая.

Государственный Ощадбанк будет представлять такие кредиты для бизнеса:

кредиты на пополнение оборотных средств на срок до 36 месяцев;

кредитование инвестиционных проектов со сроком погашения до 60 месяцев.

Кроме этих, банк готов предоставить для бизнеса и другие свои кредитные продукты:

Заем средств в рамках госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9%" – ставка от 0%;

программа государственных гарантий на портфельной основе – возмещение до 50% суммы кредита.

Эти кредитные программы дадут возможность предпринимателям взять в долг на развитие своего бизнеса до 60 млн гривен.

Напомним, ПриватБанк и monobank продлили своим клиентам кредитные каникулы, однако суммы долга будут расти.