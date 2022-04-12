Один из крупнейших банков Франции уходит из РоSSии

Один из крупнейших французских банков Soci?t? G?n?rale принял решение уйти с роSSийского рынка, а также продать свою долю в Росбанке. Об этом сообщается на сайте Soci?t? G?n?rale.

Soci?t? G?n?rale работал на роSSийском рынке с 1993 года. Теперь французский финансовый конгломерат прекращает банковскую и страховую деятельность в РоSSии. Также уже подписано соглашение о продаже своей доли в «Росбанке» и его страховых дочерних компаний.

«Благодаря этому соглашению, заключенному после нескольких недель интенсивной работы, Группа эффективно и упорядоченно уйдет из РоSSии, обеспечив при этом преемственность для своих сотрудников и клиентов», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что завершение всех операций должно состояться в ближайшие недели.

Контекст

Как писал «Минфин», крупнейшая банковская группа Нидерландов ING Bank решила отказаться от каких-либо новых бизнес-контактов с любыми роSSийскими или белорусскими компаниями по всему миру.

Raiffeisenbank International также сообщил, что рассматривает вопрос о возможном выходе с роSSийского рынка.