РоSSийский экспорт на половину состоит из энергоресурсов. Если ввести эмбарго, экономике страны-агрессора наступит конец, пишет 24 канал. Делимся с читателями, насколько Европа зависима от роSSийской нефти.

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Сколько ЕС платит РоSSии за нефть

В Европу поступает половина всей роSSийской нефти и нефтепродуктов. Это 2,2 млн баррелей в день сырой нефти и еще 1,2 млн баррелей в день нефтепродуктов.

В свою очередь РоSSия является крупнейшим поставщиком нефти в Европе, обеспечивая чуть больше четверти импорта в 2020 году, по данным Евростата. Больше всего нефти страна-агрессор поставляет Нидерландам, Германии и Польше , по данным Международного энергетического агентства:

В ноябре 2021 года Польша импортировала 509 тыс. баррелей в сутки из РоSSии (это 58% всего нефтяного импорта Польши).

импортировала 509 тыс. баррелей в сутки из РоSSии (это 58% всего нефтяного импорта Польши). Нидерланды импортировали 748 тыс. баррелей в сутки (23% от общего объема).

А Германия — 835 тыс. баррелей в сутки, что составило 30% импорта.

Отметим, что Германия и Польша расположены на северном пути нефтепровода Дружба — основного транзитного маршрута для экспорта роSSийской нефти в Европу.

Самые зависимые страны Европы:

Литва — 83% импорта нефти приходится на РоSSию;

Финляндия — 80%;

Словакия — 74%;

Польша — 58%;

Венгрия — 43%.

Как писал «Минфин», Международное энергетическое агентство (МЭА), в которое входят правительства 31 страны, разработало план, как уменьшить зависимость Европы от роSSийского газа на треть в течение года.