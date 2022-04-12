Как изменилось налогообложение ФЛП во время войны

Через несколько дней наступит предельный день для предпринимателей для уплаты ЕСВ за I квартал – 19 апреля. Уже понятно, что государство не получит большую сумму налогов. Из-за увеличения МЗП надо было оплатить, как минимум, 4290 грн за I кв. 2022 года. Но из-за войны все ФЛПы теперь должны платить ЕСВ только за январь-февраль на сумму 2860 грн.

Счета для оплаты

Счета из ЕСВ в этот раз в начале года решили не менять. Соответственно, в 2022 году продолжают действовать счета 2021 года. Но лучше, прежде чем платить ЕСВ, проверить реквизиты счета, в частности, в рубрике «Состояние расчетов с бюджетом» в Е-кабинете.

Для категории плательщиков ЕСВ – ФЛП и самозанятых лиц предусмотрен символ «204». А счет для уплаты (цифры с девятнадцатого по двадцать первого буквенно-цифрового номера счета) соответствует категории плательщика ЕСВ.

Минимальный и максимальный размер ЕСВ за I квартал

Согласно Закону о Госбюджете на 2022 год, с 1 января размер минимальной зарплаты увеличился до 6500 грн. Соответственно, минимальный месячный страховой взнос с ЕСВ в I квартале составляет 6500 х 22% = 1430 грн. Поэтому за I квартал 2022 года минимальная сумма ЕСВ к уплате за себя в ФЛП, независимо от системы налогообложения и группы должна составлять 4290 грн (1430*3).

При этом максимальная база для начисления ЕСВ с 1 января 2022 года – 97500 грн. Таким образом, максимальный размер месячного страхового взноса за месяц I квартала составит: 97 500 х 22% = 21 450 грн. То есть, за I квартал 2022 года максимальный размер ЕСВ к уплате за себя составляет для предпринимателей 64350 грн.

Но война подкорректировала правила уплаты ЕСВ.

ФЛП-«единщики» (так же, как ФЛП на общей системе налогообложения и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность и члены фермерского хозяйства) освобождаются от уплаты ЕСВ за себя с 1 марта 2022 года.

То есть все ФЛПы должны уплатить ЕСВ за себя только за два месяца I квартала – январь-февраль в сумме 2860 грн. За март они вправе уже не платить ЕСВ.

Кто из ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ?

С 1 января 2021 ФЛП на общей системе налогообложения могут не платить за себя ЕСВ в случае отсутствия прибыли.

То есть, если ФЛПом не получен доход (прибыль) в отчетном периоде или в отдельном месяце отчетного периода, он имеет право самостоятельно определить базу начисления, но не более максимальной величины базы начисления ЕСВ. При этом сумма ЕСВ не может быть меньше размера минимального страхового взноса.

Если в определенном месяце (или даже году) налогооблагаемого НДФЛ и ВЗ чистого дохода у самозанятого лица не будет, то он вправе не определять базу начисления ЕСВ, а следовательно и не платить ЕСВ за такой период.

Если ФЛП (как «общие», так и «единщики») одновременно находятся в трудовых отношениях, то они могут не платить ЕСВ за себя. Это правило тоже действует с 1 января 2021 г. Но только при условии, что работодатель по основному месту уплатил за них ЕСВ в размере не менее минимального страхового взноса.

Если в определенном месяце работодатель уплатил ЕСВ, но меньше минимального страхового взноса, то самозанятые лица ЕСВ за себя будут платить. И в размере не меньше минимального взноса (а не разницы, как разъяснялось в начале 2021 года)! То есть такие ФЛП должны уплатить за каждый такой месяц в I квартале 2022 года не менее 1430 гривен. Однако в марте 2022 года они этого делать не должны!

В какое число платится ЕСВ за I квартал?

Закон о ЕСВ (абз. 3 ч. 8 ст. 9) говорит, что ФЛП должны платить ЕСВ до 20 числа месяца, следующего за кварталом, за который уплачивается единый взнос. По информации территориальных налоговиков, в последний день является 19 число. Также по календарю ГНС последним днем уплаты ЕСВ ФЛПами за I квартал является 19 апреля.

Будет ли штраф, если не уплатить ЕСВ в указанные сроки?

На время военного положения штрафов за неуплату ЕСВ, как финансовых, так и административных, не будет.