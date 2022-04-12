Распад мировой экономики на отдельные блоки: ВТО назвала последствия роSSийского вторжения

Война в Украине не только создала гуманитарный кризис огромных размеров, но и нанесла серьезный удар по мировой экономике. Секретариат Всемирной торговой организации 11 апреля проанализировал последствия войны для глобальной торговли и развития.

«Страдания и разрушения испытывает на себе сам народ Украины, но расходы, связанные с сокращением торговли и производства, вероятно, почувствуют люди во всем мире из-за повышения цен на продукты питания и энергоносители и снижение доступности экспортируемых Россией и Украиной товаров», – говорится в записи Секретариата.

Используя имитационную глобальную экономическую модель, ВТО прогнозирует, что кризис может снизить рост мирового ВВП на 0,7-1,3 процента, что приведет к росту где-то между 3,1% и 3,7% в 2022 году. Модель также предполагает, что рост мировой торговли в текущем году может сократиться почти вдвое с 4,7 процента, прогнозируемых в октябре прошлого года, до 2,4-3 процента.

Хотя частицы РоSSии и Украины в общем объеме мировой торговли и производства относительно невелики, отмечают в организации, они являются важными поставщиками основных продуктов, в частности продуктов питания и энергии. В 2019 году обе страны снабжали около 25% пшеницы, 15% ячменя и 45% экспорта подсолнечной продукции. На одну РоSSию приходилось 9,4% мировой торговли топливом, в том числе 20% экспорта природного газа.