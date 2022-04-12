Квартиры для переселенцев: новое жилье уже скоро начнут давать

Внутренние переселенцы с востока страны уже вскоре начнут получать жилье. В Офисе президента уверяют, что это может произойти через три-четыре месяца. Новые квартиры для переселенцев уже практически готовы.

Квартиры для переселенцев: стало известно, кто и когда получит жилье в новостройках

Откуда взялось жилье для ВПЛ, и насколько реальны обещания властей, рассказал замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Эти первые квартиры, которые смогут получить внутренние переселенцы, практически уже есть в новых многоэтажках, которые не успели ввести в эксплуатацию до войны. Государству осталось только выкупить их у застройщиков и оборудовать всем необходимым.

Ведь эти квартиры сразу должны быть со всем, что нужно для проживания: подведенными коммуникациями, ремонтом, бытовой техникой и мебелью.

Квартиры для переселенцев: стало известно, кто и когда получит жилье в новостройках
Власти надеются, что застройщики будут продавать государству такие квартиры с минимальной наценкой. И что на этапе достройки они найдут способ, как удешевить жилье, не теряя при этом его качества. Власти надеются, что себестоимость квадратного метра в таких квартирах будет менее 1000 долларов.

"Строители должны минимизировать свою "дельту" и разработать варианты, как построить все дешево, но качественно", – говорит Тимошенко.

Вначале намерены финансировать строительство нового жилья и выкуп уже существующего на средства из государственного бюджета. А потом наша власть надеется привлечь к этому благородному делу средства от международных партнеров.

Кто получит квартиру для переселенцев в первую очередь?

Очевидно, это зависит от многих факторов. Будут учитывать материальное состояние семьи, оставшейся без жилья, количество детей, наличие нетрудоспособных членов в семье и еще некоторые факторы.

В Офисе президента говорят, что в первую очередь будут предоставлять жилье тем семьям, которые не могут его снимать. Тем, кто вынужден жить в спортзалах, школах и детсадах. Руководство местных общин и областных военных администраций уже составляет списки тех переселенцев, которые намерены остаться там жить, и кто нуждается в жилье в первую очередь.

Напомним, власти намерены разрешить внутренним переселенцам отказаться от квартир, которые им будет предлагать государство, и вложить средства в строительство частного жилья.


Марченко Любов, Тудей

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