Украина заблокировала финансовые операции 7 тысяч пророSSийских компаний, которые могли финансировать войну

Правоохранители заблокировали операции по выводу активов почти 7 тысяч пророSSийских компаний, которые могли бы использоваться для поддержки войны РоSSии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram .

"Совместными мерами с НБУ и Госфинмониторингом заблокированы импортные, заемные контракты с РФ и Белоруссии, возможность их переуступок и в целом поставлена на контроль операции 7000 резидентов, которые имели возможность оплаты импортных контрактов с компаниями агрессоров на сумму млрд грн", – рассказали в МВД .

Также в сообщении отмечается, что часть указанных импортеров, заемщиков, подконтрольная РоSSийской Федерации и Беларуси, практически не регистрировалась представительствами агрессора для того, чтобы избежать санкций и уклониться от налогообложения.