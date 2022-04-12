Украина заблокировала финансовые операции 7 тысяч пророSSийских компаний, которые могли финансировать войну

На контроле – операции 7000 резидентов.

Правоохранители заблокировали операции по выводу активов почти 7 тысяч пророSSийских компаний, которые могли бы использоваться для поддержки войны РоSSии в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел в Telegram.

"Совместными мерами с НБУ и Госфинмониторингом заблокированы импортные, заемные контракты с РФ и Белоруссии, возможность их переуступок и в целом поставлена на контроль операции 7000 резидентов, которые имели возможность оплаты импортных контрактов с компаниями агрессоров на сумму млрд грн", – рассказали в МВД.

Также в сообщении отмечается, что часть указанных импортеров, заемщиков, подконтрольная РоSSийской Федерации и Беларуси, практически не регистрировалась представительствами агрессора для того, чтобы избежать санкций и уклониться от налогообложения.

Ранее стало известно, что в РоSSии взыскали с Google миллиард рублей и хотят передать их на финансирование войны в Украине.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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