Эконом-вариант переждать войну: сколько стоит жизнь в Молдове

Около 411 тысяч украинцев выехали в Молдову в поиске более безопасного места из-за войны в Украине. Исследовано, по карману ли гражданам жизнь в этой стране, информирует Апостроф .

О том, какие цены в Молдове, пишет издание "Сегодня".

В общей сложности один месяц проживания в Молдове для двух человек со средним уровнем потребностей обойдется примерно в 590 долларов. Это примерно 17,2 тысячи гривен, без учета стоимости жилья.

Стоимость продуктов питания

Мониторинг цен показал, что продукты в Молдове даже дешевле, чем в Украине, Венгрии, Словакии.

Сравнили обновленные в марте средние данные стоимости товаров в Молдове TravelTables и информацию Министерства финансов.

Сравнительная таблица стоимости продуктов в Молдове и Украине



В частности, средняя стоимость пачки сигарет в Молдове стоит 38,61 гривны, бутылки вина – 92,78 гривны.

Что касается ресторанов и кафе, то капучино обойдется в среднем в 35,13 гривны, а обед в недорогом ресторане на одного человека – в 108,33 гривны.