Министр финансов РФ угрожает "судиться", если Запад объявит дефолт по евробондам

Силуанов не уточнил юридические возможности РоSSии, а также не сказал, где может состояться судебное заседание.

Министр финансов РФ угрожает "судиться", если Запад объявит дефолт по евробондам
Сілуанов
Фото: www.ntv.ru

Министр финансов РоSSии Антон Силуанов заявил, что страна-агрессор готова "обратиться в суды" в случае объявления ей дефолта из-за невыполнения обязательств по еврооблигациям.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Известия". Также роSSийского министра цитирует Reuters.

Силуанов считает, что РФ "выполнила все шаги, чтобы инвесторы получили выплаты", а западные страны "пытаются искусственно создать рукотворный дефолт".

"Конечно, мы будем судиться, потому что мы сделали все необходимые шаги для того, чтобы инвесторы получали свои выплаты... Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши попытки заплатить как в валюте, так и в рублях", - рассказал Министр финансов.

При этом Силуанов не уточнил юридические возможности РоSSии, а также не сказал, где может состояться судебное заседание.

Напомним, 4 апреля Минфин РФ перечислил средства для выплаты купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил производить выплату в долларах.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинги РФ в иностранной валюте с CC/C до SD/SD, что означает выборочный дефолт. В S&P проинформировали, что у РФ теперь есть 30 дней, чтобы не допустить дефолт.

9 марта Fitch обвалило кредитный рейтинг РФ до преддефолтного состояния.

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