Bloomberg заблокировал россиян и белорусов

Клиенты из РФ и Беларуси потеряют доступ ко всем продуктам компании, информирует ZN.ua.

Bloomberg заблокировал россиян и белорусов
© businessinsider.com

С 11 апреля граждане РоSSии и Беларуси больше не смогут пользоваться продуктами агентства Bloomberg. Ресурс прекращает все виды деятельности в этих странах, в связи с развязанной Россией войной против Украины и помощи агрессору со стороны Беларуси, сообщают роSSийские СМИ.

«Агентство заявило, что его русские и белорусские клиент потеряют доступ ко всем продуктам компании, включая терминал и электронные торговые платформы. При этом будет открытым доступ к сайту Bloomberg.com.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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