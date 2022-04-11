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2022-04-11
Bloomberg заблокировал россиян и белорусов
Клиенты из РФ и Беларуси потеряют доступ ко всем продуктам компании, информирует
© businessinsider.com
С 11 апреля граждане РоSSии и Беларуси больше не смогут пользоваться продуктами агентства Bloomberg. Ресурс прекращает все виды деятельности в этих странах, в связи с развязанной Россией войной против Украины и помощи агрессору со стороны Беларуси, сообщают роSSийские СМИ.
«Агентство заявило, что его русские и белорусские клиент потеряют доступ ко всем продуктам компании, включая терминал и электронные торговые платформы. При этом будет открытым доступ к сайту Bloomberg.com.
Дубенко Вадим, ZN.ua