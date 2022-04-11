ЕС обеспечит газом Украину и Молдову в случае перебоев с поставкой – еврокомиссар

Брюссель не может считать РоSSию достойным доверия партнером

ЕС обеспечит газом Украину и Молдову в случае перебоев с поставкой – еврокмиссар
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Власти Европейского Союза разработали план реверсных поставок газа в Украину и Молдову, если страны столкнутся с перебоями поставок из РоSSии, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на члена Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

"Она сообщила журналистам в Вене, что ЕС в нынешней ситуации не может считать РоSSию достойным доверия партнером, и поэтому перебои не исключены", - пишет агентство.

Симсон добавила, что в ЕС оценивают, какие трудности возникнут у экономик и граждан стран ЕС, если Брюссель введет эмбарго на поставки нефти из РоSSии.


Александр Хребет, ZN.ua

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