ЕС обеспечит газом Украину и Молдову в случае перебоев с поставкой – еврокомиссар

Власти Европейского Союза разработали план реверсных поставок газа в Украину и Молдову, если страны столкнутся с перебоями поставок из РоSSии, сообщает в понедельник Bloomberg со ссылкой на члена Еврокомиссии по энергетике Кадри Симсон.

"Она сообщила журналистам в Вене, что ЕС в нынешней ситуации не может считать РоSSию достойным доверия партнером, и поэтому перебои не исключены", - пишет агентство.