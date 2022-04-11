Сколько стоит купить квартиру в Польше: цены на недвижимость в столице и пригородах

На сегодняшний день более 2,5 млн украинцев выехали в Польшу, и многие из них уже решили, что останутся здесь жить после войны. Первое, что интересует людей при выборе места жительства - само жилье. Польские риелторы рассказали, какая на сегодняшний день ситуация на местном рынке недвижимости, и сколько стоят квартиры в разных городах.

Сколько стоит купить квартиру в Польше: цены на недвижимость в столице и пригородах

Поиск жилья в Польше можно проводить самостоятельно на соответствующих сайтах с объявлениями по недвижимости, либо обратиться в агентства по недвижимости, где за услуги риелтора придется отдать 1,5-4% от стоимости квартиры.

Как и в любой другой стране, стоимость жилья в Польше зависит от расположения, площади, развитой инфраструктуры. Самое дорогое жилье, и при этом самый высокий спрос на квартиры - в Варшаве и Кракове. Здесь можно купить как квартиру в новостройке, так и на вторичном рынке.

Стоимость квадратного метра жилья в центре Варшавы или Кракова составляет 52,7 тыс. грн за квадратный метр. Цены на недвижимость в пригородах стартует от 37 тыс. грн за квадратный метр.

На польском сайте OLX на сегодняшний день продаются 2-3 комнатные квартиры в Варшаве, Кракове и Люблине за 500 тыс. злотых (ориентировочно 2,4-3,4 млн грн или 120 тыс. долларов). Встречаются объявления с ценами и выше 1 млн злотых (6,8 млн грн).

Сколько стоит купить квартиру в Польше: цены на недвижимость в столице и пригородах

В Люблине, который подальше от Варшавы, квартиры стоят дешевле. Там можно присмотреть вторичное двухкомнатное жилье за 250 тыс. злотых (1,7 млн грн или 60 тыс. долларов). Купить дом в пригороде Кракова можно за 4,7 млн грн. Примерно столько же стоит 3-комнатная квартира в новостройке Кракова.

Сколько стоит купить квартиру в Польше: цены на недвижимость в столице и пригородах

Ранее сообщалось о том, что в освобожденном Ирпене Киевской области возобновляется рынок жилья.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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