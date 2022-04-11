Сильпо вернуло популярную довоенную услугу

Сеть супермаркетов "Сильпо", недавно возобновившая курьерскую доставку, сообщила своим клиентам об еще одной важной услуге. Так, для покупателей супермаркетов станет доступна услуга самовывоза, которую "Сильпо" запустило еще до войны.

Сеть супермаркетов “Сильпо“ вернула популярную довоенную услугу

Самовывоз доступен во всех городах, где работают супермаркеты "Сильпо". Покупатели могут выбирать товары на сайте супермаркета, заказывать их и забирать уже собранные пакеты в магазине. Это очень экономит время украинцев, поэтому данную услугу руководство "Сильпо" решило вернуть даже в военное время.

Услуга самовывоза бесплатная. Со всеми ценами на товары можно ознакомиться при заказе. При оформлении заказа можно выбрать время, когда удобно забрать продукты, а также вы выбираете адрес, откуда будете забирать покупки. Если по данному адресу какого-либо продукта нет, вам об этом сообщат и предложат альтернативный товар. Продажа алкоголя даже для самовывоза запрещена в ночное время.

Сеть супермаркетов “Сильпо“ вернула популярную довоенную услугу
Если время выдачи заказа пропущено, к сожалению, забрать его позже вы не сможете. Придется заново формировать Корзину.

Услуга по курьерской доставке товаров из магазинов "Сильпо" доступна в шести городах Украины: Ужгороде, Каменце-Подольском, Хмельницком, Львове, Черновцах и Ивано-Франковске. Заказ на доставку также оформляется на сайте супермаркета.

Ранее сообщалось, что сеть супермаркетов "Сильпо" закрыла десятки магазинов по Украине и остановила свое производство во время войны.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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