Компенсация за разрушенное жилье: что получат граждане, которые откажутся от квартир предложенных государством

Украинцам, потерявшим крышу над головой вследствие военных действий, будет предоставляться компенсация за разрушенное жилье. Ее планируют предоставлять в виде квартир, которые государство будет строить и давать гражданам, потерявшим свое жилище. Впрочем, украинцам хотят дать возможность отказаться от квартиры, предложенной государством, и самим вложить выделенные деньги в частное строительство.

Компенсация за разрушенное жилье: что будет, если украинцы откажутся от квартир, предложенных государством

Соответствующий законопроект №7198, предложенный депутатом-"слугой" Александром Качурой, уже одобрен Радой в первом чтении и ждет окончательного голосования.

В том варианте компенсации за разрушенное жилье, который был предложен ранее, предполагалось, что государство построит квартиры и отдаст их семьям, потерявшим свои жилища. Однако в новом законопроекте за гражданами хотят оставить право выбора. То есть, они могут не соглашаться на государственные квартиры, а вложить полагающуюся им сумму компенсации в строительство частного жилья.

Компенсация за разрушенное жилье: что будет, если украинцы откажутся от квартир, предложенных государством

Эти деньги могут быть выделены владельцу разрушенного жилья двумя способами:

  • либо перечислением на специальный счет;
  • либо как оплата строительства (восстановления) поврежденного имущества.

Автор законопроекта поделился также другими моментами предоставления компенсации за разрушенное жилье:

  • Данные о разрушенном или поврежденном имуществе будут вноситься в Государственный реестр имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, созданный специально для сбора такой информации.
  • Максимальная площадь жилья, за которое будет предоставляться компенсация, не превышает 150 кв. метров.
  • Заявки на компенсацию можно подать несколькими способами: через приложение Дія, через Центр предоставления админуслуг (ЦПАУ), через нотариуса или в департаменте соцзащиты местного совета.
  • Выплата компенсаций будет производиться в порядке той очередности, в которой были поданы заявления в соответствующих населенных пунктах.

Напомним, компенсация за разрушенное жилье будет предоставляться украинцам в 5 этапов. Причем получить ее могут не все.


Марченко Любов, Тудей

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