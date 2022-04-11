Оккупанты причинили Энергоатому ущерба на 18 млрд грн

В ходе обстрелов Запорожской атомной электростанции роSSийские захватчики повредили ряд объектов на ее территории.

Материальный ущерб, нанесенный Энергоатому оккупантами, превышает 18 млрд грн.

Об этом идет речь в Телеграм-канале государственного предприятия.

“Во время обстрелов Запорожской атомной электростанции роSSийские захватчики повредили ряд объектов на ее территории, нанеся ущерб, который, по предварительным оценкам, составляет 18,3 млрд гривень”, – говорится в сообщении.

Эта сумма состоит из стоимости поврежденных роSSийскими войсками:

зданий и оборудования, расстрелянных во время штурма ЗАЭС, из которых корпус Учебно-тренировочного центра восстановлению не подлежит;

рабочего корпуса здания Атомэнергомаша (АЭМ), обстрелянного при проходе колонны захватчиков рядом;

оборудования Атомремонтсервиса (АРС), которое во время захвата находилось на территории ЗАЭС.

Напомним, сотрудникам Запорожской АЭС назначили надбавку к зарплате в размере 20%.