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2022-04-11
Оккупанты причинили Энергоатому ущерба на 18 млрд грн
В ходе обстрелов Запорожской атомной электростанции роSSийские захватчики повредили ряд объектов на ее территории.
Фото: пресслужба Енергоатома
Материальный ущерб, нанесенный Энергоатому оккупантами, превышает 18 млрд грн.
Об этом идет речь в Телеграм-канале государственного предприятия.
“Во время обстрелов Запорожской атомной электростанции роSSийские захватчики повредили ряд объектов на ее территории, нанеся ущерб, который, по предварительным оценкам, составляет 18,3 млрд гривень”, – говорится в сообщении.
Эта сумма состоит из стоимости поврежденных роSSийскими войсками:
- зданий и оборудования, расстрелянных во время штурма ЗАЭС, из которых корпус Учебно-тренировочного центра восстановлению не подлежит;
- рабочего корпуса здания Атомэнергомаша (АЭМ), обстрелянного при проходе колонны захватчиков рядом;
- оборудования Атомремонтсервиса (АРС), которое во время захвата находилось на территории ЗАЭС.
Напомним, сотрудникам Запорожской АЭС назначили надбавку к зарплате в размере 20%.