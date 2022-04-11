Дефолт настиг ОАО “РоSSийские железные дороги” – Bloomberg

ОАО "РоSSийские железные дороги” признана находящейся в состоянии дефолта по одному из выпусков евробондов, сообщает Bloomberg со ссылкой на Комитет по кредитным деривативам (Credit Derivatives Determinations Committees).

Речь идет о "зеленых" евробондах на 250 млн. швейцарских франков. Ценные бумаги были эмитированы в 2020 году, дата выплаты по ним наступила 14 марта. До истечения 10-дневного льготного периода компания не смогла провести выплату вследствие введенных против нее санкций. Кроме того, у РЖД не прошли купонные выплаты по евробондам в британских фунтах и рублях, также она не смогла погасить и долларовые еврооблигации.

Далее запускается механизм кредитно-дефолтного свопа (CDS), иначе - страхования кредитного риска. То есть, инвесторам возместят определенные суммы, но какие именно, еще предстоит узнать, отмечает агентство.