ЕС проведет переговоры с ОПЕК на фоне призывов к увеличению добычи нефти и возможным санкциям против роSSийской, - СМИ
В настоящее время Еврокомиссия разрабатывает предложения по нефтяному эмбарго против РФ.
Представители Евросоюза и ОПЕК проведут переговоры в Вене 11 апреля на фоне призывов к группе производителей увеличить добычу нефти, а также из-за возможного введения санкций в отношении роSSийского "черного золота", сообщает Al Arabiya.
Встреча последняя в диалоге, который стороны начали еще в 2005 году.
Организация стран-экспортеров нефти сопротивлялась призывам США и Международного энергетического агентства. Они потребовали прокачать больше нефти до снижения цен, достигших пика в прошлом месяце после введения санкций против РФ после ее вторжения в Украину.
Теперь ОПЕК+, в состав которой входят Организация стран-экспортеров нефти, а также другие производители, среди которых и РоSSия, в мае этого года повысит добычу примерно на 432 тыс. баррелей в сутки.
Пока на роSSийскую нефть не распространяются санкции ЕС. Но на прошлой неделе 27 стран согласились ввести санкции против угля из РФ. Тогда некоторые чиновники Евросоюза заявили, что следующей может быть нефть.
Как заявили 11 апреля министры иностранных дел Ирландии, Литвы и Нидерландов на встрече со своими коллегами из ЕС в Люксембурге, в настоящее время Еврокомиссия разрабатывает предложения по нефтяному эмбарго против РоSSии.
Австралия, Канада и США уже запретили закупку роSSийской нефти – эти страны меньше зависят от роSSийских поставок, чем Европа.
Между тем, страны ЕС не имеют единодушия в вопросе, следует ли следовать такому примеру, ведь это может привести к росту и без того высоких цен на энергоносители в Европе.
Сейчас в Евросоюзе ожидают, что им удастся снизить потребление нефти на 30 процентов к 2030 году.
Напомним, 1 апреля президент США Джо Байден заявил, что более 30 стран высвободят резервную нефть для снижения цены на рынке.
Вскоре Дания приняла решение об отказе от покупки нефти в РоSSийской Федерации. А министр экономики Финляндии сообщил, что его страна готова отказаться от роSSийского "черного золота".
7 апреля Европарламент призвал к немедленному эмбарго на импорт в ЕС роSSийских энергоносителей.