ЕС проведет переговоры с ОПЕК на фоне призывов к увеличению добычи нефти и возможным санкциям против роSSийской, - СМИ

В настоящее время Еврокомиссия разрабатывает предложения по нефтяному эмбарго против РФ.

Представители Евросоюза и ОПЕК проведут переговоры в Вене 11 апреля на фоне призывов к группе производителей увеличить добычу нефти, а также из-за возможного введения санкций в отношении роSSийского "черного золота", сообщает Al Arabiya.

Встреча последняя в диалоге, который стороны начали еще в 2005 году.

Организация стран-экспортеров нефти сопротивлялась призывам США и Международного энергетического агентства. Они потребовали прокачать больше нефти до снижения цен, достигших пика в прошлом месяце после введения санкций против РФ после ее вторжения в Украину.

Теперь ОПЕК+, в состав которой входят Организация стран-экспортеров нефти, а также другие производители, среди которых и РоSSия, в мае этого года повысит добычу примерно на 432 тыс. баррелей в сутки.

Пока на роSSийскую нефть не распространяются санкции ЕС . Но на прошлой неделе 27 стран согласились ввести санкции против угля из РФ . Тогда некоторые чиновники Евросоюза заявили, что следующей может быть нефть.

Как заявили 11 апреля министры иностранных дел Ирландии, Литвы и Нидерландов на встрече со своими коллегами из ЕС в Люксембурге, в настоящее время Еврокомиссия разрабатывает предложения по нефтяному эмбарго против РоSSии.

Австралия, Канада и США уже запретили закупку роSSийской нефти – эти страны меньше зависят от роSSийских поставок, чем Европа.

Между тем, страны ЕС не имеют единодушия в вопросе, следует ли следовать такому примеру, ведь это может привести к росту и без того высоких цен на энергоносители в Европе.

Сейчас в Евросоюзе ожидают, что им удастся снизить потребление нефти на 30 процентов к 2030 году.

Напомним, 1 апреля президент США Джо Байден заявил, что более 30 стран высвободят резервную нефть для снижения цены на рынке.

Вскоре Дания приняла решение об отказе от покупки нефти в РоSSийской Федерации. А министр экономики Финляндии сообщил, что его страна готова отказаться от роSSийского "черного золота".