Глава Минцифры рассказал, сколько заявлений о поврежденном имуществе получило правительство

Оставить заявку о разрушенном доме можно через приложение "Дія", информирует ZN.ua.

Глава Минцифры рассказал, сколько заявлений о поврежденном имуществе получило правительство
© lexinform

Министр цифровой трансформации Михаил Федеров сообщил, что правительство получило 66 тысяч заявлений о поврежденном имуществе после 24 февраля. Об этом он написал у себя в Telegram-канале. Заявления оставляли через приложение "Дія".

"Спасибо, что вы помогаете нам собирать всю информацию для экспертов и комиссии, которые впоследствии будут проводить оценку жилья... Важно: вносить данные нужно только по вашему собственному жилью. Один человек не может подать заявление на весь дом, а только на свою квартиру ", - говорится в сообщении.

Затем правительство оценит ущерб, нанесенный роSSийскими оккупантами инфраструктуре, и сформирует списки на возмещение.


Данил Ганаженко, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
Безработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войныБезработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войны
Нафтогаз требует передавать показания счетчиков от всех украинцевНафтогаз требует передавать показания счетчиков от всех украинцев
Сеть супермаркетов АТБ запустила бесплатную доставку для украинцевСеть супермаркетов АТБ запустила бесплатную доставку для украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Донорский счет МВФ: НБУ рассказал, на что пойдут деньгиДонорский счет МВФ: НБУ рассказал, на что пойдут деньги
Правительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреляПравительство продлило срок получения помощи вынужденным переселенцам до 30 апреля
Расчеты за роSSийский газ в рублях будут считаться обходом санкций против РоSSии – глава ЕврокомиссииРасчеты за роSSийский газ в рублях будут считаться обходом санкций против РоSSии – глава Еврокомиссии
Международная финансовая поддержка Украины превысила $20 миллиардов, — глава НацбанкаМеждународная финансовая поддержка Украины превысила $20 миллиардов, — глава Нацбанка
Стало известно, сколько украинцев потеряли работу из-за войныСтало известно, сколько украинцев потеряли работу из-за войны
Сколько стоит доллар в Украине: актуальный курс на 3 апреляСколько стоит доллар в Украине: актуальный курс на 3 апреля
Кличко рассказал, какие льготы будут введены в Киеве для ФОПовКличко рассказал, какие льготы будут введены в Киеве для ФОПов
Правительство увеличит финансирование армии: зарплата бюджетников может быть сокращенаПравительство увеличит финансирование армии: зарплата бюджетников может быть сокращена
Правительство Украины запускает международную кампанию по бойкоту бизнеса в РФ и БелоруссииПравительство Украины запускает международную кампанию по бойкоту бизнеса в РФ и Белоруссии
Сеть супермаркетов АТБ рассказала, почему некоторые товары на полках во время войны продаются без этикетокСеть супермаркетов АТБ рассказала, почему некоторые товары на полках во время войны продаются без этикеток
Последние новости
Подгружаем последние новости