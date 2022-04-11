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2022-04-11
Глава Минцифры рассказал, сколько заявлений о поврежденном имуществе получило правительство
Оставить заявку о разрушенном доме можно через приложение "Дія", информирует
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Министр цифровой трансформации Михаил Федеров сообщил, что правительство получило 66 тысяч заявлений о поврежденном имуществе после 24 февраля. Об этом он
"Спасибо, что вы помогаете нам собирать всю информацию для экспертов и комиссии, которые впоследствии будут проводить оценку жилья... Важно: вносить данные нужно только по вашему собственному жилью. Один человек не может подать заявление на весь дом, а только на свою квартиру ", - говорится в сообщении.
Затем правительство оценит ущерб, нанесенный роSSийскими оккупантами инфраструктуре, и сформирует списки на возмещение.
Данил Ганаженко, ZN.ua