Глава Минцифры рассказал, сколько заявлений о поврежденном имуществе получило правительство

Министр цифровой трансформации Михаил Федеров сообщил, что правительство получило 66 тысяч заявлений о поврежденном имуществе после 24 февраля. Об этом он написал у себя в Telegram-канале. Заявления оставляли через приложение "Дія".

"Спасибо, что вы помогаете нам собирать всю информацию для экспертов и комиссии, которые впоследствии будут проводить оценку жилья... Важно: вносить данные нужно только по вашему собственному жилью. Один человек не может подать заявление на весь дом, а только на свою квартиру ", - говорится в сообщении.

Затем правительство оценит ущерб, нанесенный роSSийскими оккупантами инфраструктуре, и сформирует списки на возмещение.