Шведский телекоммуникационный гигант Ericsson решил временно остановить деятельность в РоSSии "на неопределенный срок"

Компания снабжала оборудование для роSSийских интернет-провайдеров и мобильных операторов.

Шведский телекоммуникационный гигант Ericsson решил временно остановить деятельность в РоSSии "на неопределенный срок"
Фото: 24tv.ua

Шведский телекоммуникационный гигант Ericsson в понедельник объявил о решении временно приостановить всю деятельность в РоSSии "на неопределенный срок". Ранее компания поставила на паузу поставки в РФ всей своей продукции, чтобы проанализировать потенциальное влияние на бизнес антироSSийских санкций из-за войны в Украине.

Сотрудники Ericsson в РоSSии уходят в оплачиваемые "отпуска", пишет New York Times.

"В свете последних событий и санкций Евросоюза компания временно приостановит свою деятельность с клиентами в РоSSии на неопределенный срок", – сообщили в компании.

Ericsson снабжал оборудование для роSSийских интернет-провайдеров и операторов мобильной связи. Выход с роSSийского рынка показывает, как сильно страна-агрессорка рискует быть отрезанной от технологий, необходимых для работы современной экономики, подчеркнули в New York Times.

В компании в Москве был даже открыт "Центр 5G инноваций" – самый большой центр 5G-технологий на постсоветском пространстве.



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