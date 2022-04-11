Цены на продукты в мире достигли исторического максимума — ООН

Мировые цены на продовольственные товары в марте резко выросли и достигли максимального исторического уровня. Об этом сообщается в отчете продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), пишет Liga.net.

Цены на продукты в мире достигли исторического максимума — ООН
фото: elorda.info

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Скачек цен вызван военной агрессией РФ против Украины, которая привела к потрясению на рынках основных зерновых культур и растительных масел, объясняют в ФАО.

В марте 2022 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО составило 159,3 пункта. Это на 12,6% выше значения февраля, когда оно достигло самого высокого уровня с момента создания данного индекса в 1990 году.

Этот индекс позволяет ежемесячно отслеживать колебания мировых цен корзины наиболее ходовых продовольственных товаров. Текущий уровень индекса оказался на 33,6% выше, чем в марте 2021 года.

Значение индекса цен на зерновые в марте оказалось на 17,1% выше, чем в феврале, что обусловлено значительным ростом цен на пшеницу и все фуражные зерновые, главным образом вследствие военного вторжения РФ в Украину.

Какие продукты подорожали больше всего

В последние три года на долю РФ и Украины приходилось около 30% мирового экспорта пшеницы и 20% мирового экспорта кукурузы.

Среднее значение индекса цен:

  • на растительные масла выросло на 23,2% в результате роста котировок подсолнечного масла, ведущим мировым экспортером которого является Украина.
  • на сахар увеличилось на 6% по сравнению с февралем, нивелировав предыдущее снижение, и оказалось на 20% выше, чем в марте 2021 года. Основная причина увеличения котировок сахара — рост цен на сырую нефть и повышение обменного курса бразильского реала.
  • на мясо в марте увеличилось на 4,8% и достигло исторического максимума, чему способствовал резкий рост цен на свинину, обусловленный дефицитом убойных свиней в Западной Европе.
  • на молочную продукцию выросло на 2,6%, оказавшись на 23,6% выше, чем в марте 2021 года.

Принимая во внимание войну на территории Украины, а также иную имеющуюся информацию, ФАО прогнозирует, что объем торговли зерновыми в мире в текущем сельскохозяйственном году составит 469 млн тонн, что несколько ниже уровня сезона 2020 годов.

Ожидается, что Европейский Союз и Индия увеличат экспорт пшеницы, а Аргентина, Индия и США нарастят поставки кукурузы, частично компенсировав выпадающий экспорт из Черноморского региона.

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