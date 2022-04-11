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2022-04-11
Война сократит ВВП Украины на 45%, — прогнозирует Всемирный банк
По прогнозам Всемирного банка, из-за полномасштабного вторжения РоSSии экономика Украины сократится на 45,1% в 2022 году. Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на Reuters.
фото: korrespondent.net
Причины падения экономики Украины
- Более половины предприятий страны не работают из-за войны.
- Закрытие черноморского судоходства из Украины привело к сокращению около 90% экспорта зерна и половины общего экспорта страны.
- Во многих областях война сделала невозможным экономическую деятельность, а также препятствует посевам и уборке урожая.
Оценка в 45% падения не учитывает последствия разрушения инфраструктуры. Также в банке отметили, что прогноз очень неуверенный, поскольку никто не знает о продолжительности и интенсивности войны РоSSии против Украины.
Прогноз для РоSSии
РоSSийская экономика в 2022 году сократится на 11,2%. Отметим, что мир продолжит вводить санкции, а страну-агрессора в начале мая ожидает дефолт, поэтому, вероятно, Всемирный банк пересмотрит свой прогноз в худшую сторону.
Напомним, Всемирный банк уже направил около $923 млн в виде кредитов и грантов для Украины и готовит следующий пакет помощи на $2 млрд.