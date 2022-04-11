Война сократит ВВП Украины на 45%, — прогнозирует Всемирный банк

По прогнозам Всемирного банка, из-за полномасштабного вторжения РоSSии экономика Украины сократится на 45,1% в 2022 году. Об этом сообщает 24tv.ua со ссылкой на Reuters.

Война сократит ВВП Украины на 45%, — прогнозирует Всемирный банк
фото: korrespondent.net

Причины падения экономики Украины

  • Более половины предприятий страны не работают из-за войны.
  • Закрытие черноморского судоходства из Украины привело к сокращению около 90% экспорта зерна и половины общего экспорта страны.
  • Во многих областях война сделала невозможным экономическую деятельность, а также препятствует посевам и уборке урожая.

Оценка в 45% падения не учитывает последствия разрушения инфраструктуры. Также в банке отметили, что прогноз очень неуверенный, поскольку никто не знает о продолжительности и интенсивности войны РоSSии против Украины.

Прогноз для РоSSии

РоSSийская экономика в 2022 году сократится на 11,2%. Отметим, что мир продолжит вводить санкции, а страну-агрессора в начале мая ожидает дефолт, поэтому, вероятно, Всемирный банк пересмотрит свой прогноз в худшую сторону.

Напомним, Всемирный банк уже направил около $923 млн в виде кредитов и грантов для Украины и готовит следующий пакет помощи на $2 млрд.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
Безработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войныБезработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войны
Нафтогаз требует передавать показания счетчиков от всех украинцевНафтогаз требует передавать показания счетчиков от всех украинцев
Сеть супермаркетов АТБ запустила бесплатную доставку для украинцевСеть супермаркетов АТБ запустила бесплатную доставку для украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Центробанк РФ смягчает правила покупки валюты и понижает ключевую ставкуЦентробанк РФ смягчает правила покупки валюты и понижает ключевую ставку
Ситуация на валютном рынке улучшается: Нацбанк готов отменять ограниченияСитуация на валютном рынке улучшается: Нацбанк готов отменять ограничения
Европейский инвестиционный банк предоставит странам ЕС 4 миллиарда евро для приема украинских беженцевЕвропейский инвестиционный банк предоставит странам ЕС 4 миллиарда евро для приема украинских беженцев
НБУ определил, в каких случаях банки смогут блокировать средства на счетах граждан во время военного положенияНБУ определил, в каких случаях банки смогут блокировать средства на счетах граждан во время военного положения
Украинцам ограничили доступ к их банковским счетамУкраинцам ограничили доступ к их банковским счетам
Компания Stand Up For Ukraine собрала 10 миллиардов долларов для УкраиныКомпания Stand Up For Ukraine собрала 10 миллиардов долларов для Украины
Еврокомиссия выделит €1 млрд в поддержку Украины и стран, принимающих украинских беженцевЕврокомиссия выделит €1 млрд в поддержку Украины и стран, принимающих украинских беженцев
Европейский инвестбанк предоставит финансовую помощь странам, принимающим украинских беженцевЕвропейский инвестбанк предоставит финансовую помощь странам, принимающим украинских беженцев
НБУ объяснил чем Альфа-банк в Украине с его роSSийскими собственниками отличается от Альфа-банка в РоSSииНБУ объяснил чем Альфа-банк в Украине с его роSSийскими собственниками отличается от Альфа-банка в РоSSии
МВФ открыл для Украины донорский счетМВФ открыл для Украины донорский счет
Последние новости
Подгружаем последние новости