Кабмин выделил средства на восстановление 4 украинских областей
На восстановление освобожденных от роSSийских войск территорий правительство направило первый миллиард гривен из резервного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры.
Какие области получат помощь:
- 400 млн грн для Киевской области;
- по 250 млн грн — Черниговской и Сумской областям;
- еще 100 млн грн для Житомирщины.
Премьер-министр добавил, что распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Координировать процесс со стороны правительства будет Министерство развития общин и территорий.
«Это только первый этап. Впереди будет еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы», — заявил он.
Как писал Минфин, Эстония предлагает восстанавливать Украину за деньги от доходов РоSSии за нефть и газ. Поэтому выплаты