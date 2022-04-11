Кабмин выделил средства на восстановление 4 украинских областей

На восстановление освобожденных от роSSийских войск территорий правительство направило первый миллиард гривен из резервного фонда. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Кабмин выделил средства на восстановление 4 украинских областей
фото: focus.ua

По его словам, средства пойдут на ликвидацию последствий военных действий и первоочередное восстановление инфраструктуры.

Какие области получат помощь:

  • 400 млн грн для Киевской области;
  • по 250 млн грн — Черниговской и Сумской областям;
  • еще 100 млн грн для Житомирщины.
«Средства будут направлены на ремонт инженерных сетей и систем для восстановления тепла, газа, воды, электроэнергии. Также на разборку разрушений, ремонт крыш, замену окон и дверей, ликвидацию повреждений на дорогах и другие первоочередные нужды», — отмечает Денис Шмыгаль.

Премьер-министр добавил, что распорядителем средств будут военно-гражданские администрации в каждой области. Координировать процесс со стороны правительства будет Министерство развития общин и территорий.

«Это только первый этап. Впереди будет еще много работы по капитальному восстановлению нашей страны. К этому мы приступим сразу после нашей победы», — заявил он.

Как писал Минфин, Эстония предлагает восстанавливать Украину за деньги от доходов РоSSии за нефть и газ. Поэтому выплаты Е С РоSSии за поставку энергоносителей, как считают в Таллине, следует временно организованно хранить.

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