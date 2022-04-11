Первый с 1917 года внешний дефолт РФ кажется неизбежным — Bloomberg

Первый с 1917 года внешний дефолт РФ выглядит фактически неизбежным после того, как Казначейство Р Ф прекратило выплаты долларовых долгов со счетов РоSSии в американских банках. Об этом пишет «Экономическая правда» со ссылкой на Bloomberg.

Первый с 1917 года внешний дефолт РФ кажется неизбежным — Bloomberg
Фото: oicanadian.com

«Казначейство Р Ф прекратило выплаты долларовых долгов по роSSийским счетам в банках США. Когда попытка оплаты в валюте была заблокирована, РоSSия нарушила условия двух облигаций, выплатив инвесторам рубли вместо долларов», — пишет агентство.

«Это еще на шаг приблизило дефолт. Риски дефолта в РФ появились после вторжения РоSSии в Украину в феврале и санкций против агрессора — роSSийских банков, компаний и олигархов. Замораживание валютных резервов центрального банка изъяло РоSSию из мировой финансовой системы, сделав ее страной с самыми большими санкциями за считанные дни», — добавляет издание.

Некоторые аналитики сомневались, что глубокая финансовая и политическая изоляция режима Путина позволит РоSSии долго уходить от дефолта. Теперь данные о страховом покрытии долга дают почти 90% вероятность дефолта в течение 12 месяцев, согласно последнему исследованию ICE Data Services.

Мрачное будущее

Последний дефолт в РФ был в 1998 году, но тогда он произошел по внутреннему долгу. А последний пропуск выплат по внешнему был после революции в 1917 году.

«Если РоSSии не удастся организовать выплаты владельцам облигаций в течение льготного периода, и на счета не поступят доллары, то это дефолт», — заявил главный инвестиционный директор берлинской компании Capitulum Asset Management Лутц Рогмайер.

«Несмотря на то, что западные страны пытаются уменьшить свою зависимость от роSSийских товаров, страна все еще зарабатывает миллиарды долларов от экспорта нефти и газа. Учитывая эти поступления, правительство РФ говорит, что у них есть средства, чтобы расплатиться с кредиторами», — добавляет Bloomberg.

По словам стратега Bluebay Asset Management Тима Эша, быстрого возобновления экономического положения РФ уже не будет из-за количества введенных санкций, и никто не захочет там вести бизнес.

«Путин своими действиями в Украине пересек рубикон. РоSSия будет в состоянии дефолта в течение, возможно, десятилетия. Это означает отсутствие доступа к международным рынкам капитала, очень высокие расходы на заимствование даже у китайцев, отсутствие инвестиций, отсутствие роста, низкий уровень жизни. Это ужасная перспектива для РоSSии и россиян», — резюмировал Эш.

Напомним

6 апреля РФ перевела средства для выплат купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, ведь банк-корреспондент не разрешил это сделать в долларах.

РоSSия считает, что «выполнила» свои обязательства, однако в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают роSSийскую валюту как погашение валютного долга. Это может привести к объявлению дефолта.

РоSSия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, РФ все же смогла провести валютные выплаты благодаря исключению из санкций США, действовавшему до 25 мая.

Но Минфин США впоследствии решил закрыть эту лазейку и запретил РоSSии производить долларовые платежи по государственному долгу со счетов роSSийских учреждений в американских банках.

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