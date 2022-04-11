В марте Пенсионный фонд недополучил только 9% ЕСВ

В марте Пенсионный фонд Украины недополучил всего 9% единого социального взноса. Об этом заявила министерша социальной политики Марина Лазебная в интервью телеканалу 1+1 во время телемарафона.

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«За март нам поступило единого социального взноса в Пенсионный фонд всего на 9% меньше запланированных объемов на мирное время», — сообщила Лазебна.

По ее словам, бизнес пытается уплачивать этот взнос при любых условиях, и это показатель эффективности экономического фронта.

Напомним

По данным Государственной казначейской службы, в марте 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 103,4 млрд. гривен. Это означает, что месячная роспись была выполнена на 92,9%,

Государственная налоговая служба указывает, что за этот период налоговые поступления в сводный бюджет существенно выросли по сравнению с мартом 2021 года — на 3,9 млрд грн (+4,7%).