Германия может отказаться от роSSийской нефти уже к концу года

Германия может прекратить импорт роSSийской нефти до конца года, а газа — в 2024 году. Об этом во время пресс-конференции в Лондоне заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Экономическая правда со ссылкой на Reuters.

Германия может отказаться от роSSийской нефти уже к концу года
Фото: uatv.ua

На вопрос журналиста о том, испытывает ли Шольц чувство стыда за то, что страны ЕС платят РоSSии миллиарды евро за ископаемое топливо, он заявил, что страна работает над своей энергонезависимостью и «мы думаем, что сможем это сделать в течение этого года».

РоSSийская нефть в настоящее время составляет 25% немецкого импорта по сравнению с 35% до начала Россией войны против Украины, а импорт газа сократился до 40% с 55%. Импорт роSSийского угля снизился до 25% с 50% до вторжения.

Страна хочет к лету сократить долю роSSийского газа до 24%, но чтобы избавиться от своей зависимости может понадобиться больше времени, заявляют в Германии — до лета 2024 года. «Мы активно работаем над тем, чтобы стать независимыми от необходимости импортировать газ из РоSSии», — сказал Шольц.

«Как вы можете себе представить, это не так просто, потому что для этого нужна инфраструктура, которую сначала нужно построить. Поэтому трубопроводы к северному побережью Германии, порты регазификации, позволяющие, например, судам СПГ передавать свои запасы газа немецкой сети», — объясняет он.

Напомним

По подсчетам Института международных финансов, если против РоSSии не будет введено полное нефтегазовое эмбарго, она сможет заработать на экспорте энергоносителей почти $321 млрд в 2022 году.

Евросоюз настроен в течение 5 лет избавиться от энергетической зависимости от РоSSии. «До конца мая мы предоставим предложение с целью избавиться от нашей зависимости от роSSийского газа, нефти и угля до 2027 года», — сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен. Первой из стран Евросоюза от импорта роSSийского газа отказалась Литва.

В то же время ЕС на месяц отсрочил угольное эмбарго РФ, в том числе из-за давления Германии.

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