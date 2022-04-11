S&P снизило рейтинг РФ до «выборочного дефолта»

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг РоSSии в иностранной валюте с CC/C до SD/SD, что означает выборочный дефолт. Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на сообщение S&P.

S&P снизило рейтинг РФ до «выборочного дефолта»

Отмечается, что рейтинг национальной валюты остается на уровне CC/C с негативным прогнозом.

«Снижение рейтинга было вызвано тем, что роSSийское правительство, как мы понимаем, сделало выплаты купонов и основной суммы долга по долларовым еврооблигациям 2022 и 2024 годов в рублях», — говорится в сообщении.

Теперь у РоSSии есть 30 дней, чтобы не допустить дефолт. Однако агентство сомневается, что инвесторы смогут конвертировать рублевые платежи в доллары с доходом, который был предусмотрен.

Напомним

6 апреля РФ перевела средства для выплат купонного дохода и погашения еврооблигаций в рублях, поскольку банк-корреспондент не разрешил это сделать в долларах .

РоSSия считает, что «выполнила» свои обязательства, однако в большинстве случаев иностранные кредиторы не признают роSSийскую валюту как погашение валютного долга. Это может привести к объявлению дефолта.

РоSSия уже была на грани дефолта 16 марта, когда страна должна была произвести выплату по купону в долларах. Хотя многие факторы указывали на дефолт страны в этот день, РФ все же смогла провести валютные выплаты благодаря исключению из санкций США, действовавшего до 25 мая.

Но Минфин США впоследствии решил закрыть эту лазейку и запретил РоSSии производить долларовые платежи по государственному долгу со счетов роSSийских учреждений в американских банках.

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