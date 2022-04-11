Shell продолжает покупать роSSийские энергоресурсы, прикрываясь схемой — Bloomberg

Крупнейшая европейская нефтяная компания Shell Plc несмотря на публичное заявление об отказе от роSSийской нефти продолжает ее покупать. Об этом пишет ЭП со ссылкой на Bloomberg

Shell продолжает покупать роSSийские энергоресурсы, прикрываясь схемой — Bloomberg

Как объясняет автор материала, компания прикрывается т.н. «смешиванием». Суть в том, чтобы продать баррель, в котором только 49,99% произведено в РоSSии, а 50,01% поставляются из других источников. С точки зрения Shell такой груз технически не имеет роSSийского происхождения.

«Этот маневр лежит в основе растущего и непрозрачного рынка смешанного роSSийского дизельного топлива и других продуктов нефтепереработки, одного из многих, которые нефтяные компании и трейдеры сырьевых товаров используют для обеспечения поставок роSSийских энергоносителей в Европу и в то же время удовлетворяют общественное мнение, требующее прекращения субсидирование военной машины Владимира Путина», — говорится в статье.

В случае с Shell компания внесла поправки в так называемые общие положения и условия своих контрактов, чтобы разрешить смешение с Россией.

В издании сообщают, что торговля идет из Приморска (РФ), в Вентспилс, латвийский порт с большим нефтяным терминалом и резервуарными мощностями.

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