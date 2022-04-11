Центробанк РФ с 11 апреля отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%, а также снижает ключевую ставку с 20% до 17%. Об этом сообщается на сайте роSSийского регулятора.

Фото: cbsnews.com

Также начиная с понедельника банки агрессора больше не должны будут ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.

РоSSийский центробанк рекомендует банкам устанавливать для импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей ($0,025) от биржевого.

Понижение ставки

Также совет директоров Банка РоSSии принял решениес 11 апреля снизить ключевую ставку до 17% годовых.

«Внешние условия для роSSийской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность», — добавили в центробанке страны-изгоя.

Напомним

Как писал «Минфин», с 3 марта Центробанк РоSSии предписал брокерам взимать комиссию не менее 30% при выполнении поручений физлиц по покупке валюты (доллары, евро, фунты), чтобы сдержать падение рубля. Уже 4 марта комиссию снизили до 12%.

А 28 февраля Совет директоров Банка РоSSии принял решениеповысить ключевую ставку c с 9,5% до 20% годовых

В Белом доме заявили, что такие «искусственные шаги» центробанка РФ создали ситуацию, когда курс рубля больше не показывает реального состояния экономики РФ .

Национальный банк Украины также готовится рассмотреть некоторые послабления относительно валютообменных операций.