Центробанк РФ смягчает правила покупки валюты и понижает ключевую ставку

Центробанк РФ с 11 апреля отменяет комиссию на покупку валюты через брокеров, которая ранее была установлена на уровне 12%, а также снижает ключевую ставку с 20% до 17%. Об этом сообщается на сайте роSSийского регулятора.

Центробанк РФ смягчает правила покупки валюты и понижает ключевую ставку
Фото: cbsnews.com

Также начиная с понедельника банки агрессора больше не должны будут ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.

РоSSийский центробанк рекомендует банкам устанавливать для импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей ($0,025) от биржевого.

Понижение ставки

Также совет директоров Банка РоSSии принял решениес 11 апреля снизить ключевую ставку до 17% годовых.

«Внешние условия для роSSийской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность», — добавили в центробанке страны-изгоя.

Напомним

Как писал «Минфин», с 3 марта Центробанк РоSSии предписал брокерам взимать комиссию не менее 30% при выполнении поручений физлиц по покупке валюты (доллары, евро, фунты), чтобы сдержать падение рубля. Уже 4 марта комиссию снизили до 12%.

А 28 февраля Совет директоров Банка РоSSии принял решениеповысить ключевую ставку c с 9,5% до 20% годовых

В Белом доме заявили, что такие «искусственные шаги» центробанка РФ создали ситуацию, когда курс рубля больше не показывает реального состояния экономики РФ.

Национальный банк Украины также готовится рассмотреть некоторые послабления относительно валютообменных операций.

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