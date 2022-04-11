Инфляция в Украине ускорилась до 13,7% — Госстат

Инфляция в Украине ускорилась до 13,7% в годовом исчислении. Цены выросли, прежде всего, из-за подорожания продовольствия и энергоносителей. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Инфляция в Украине ускорилась до 13,7% — Госстат

Только за март цены выросли на 4,5% по сравнению с февралем, а с начала года — на 7,6%.

В течение месяца на потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 6,2%.

Больше всего (на 21,3% и 15,5%) подорожали фрукты и овощи. На 9,8?3,5% выросли цены на рис, продукты переработки зерновых, сахар, сало, подсолнечное масло, рыбу и продукты из рыбы, макароны, масло, молоко, сыр и яйца, безалкогольные напитки, мясо.

Одежда и обувь подорожали на 13,0%, в том числе одежда — на 13,3%, обувь — на 12,5%.

Рост тарифов на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,5% произошел в основном из-за повышения цен на аренду жилья на 4%, содержания и ремонта жилья — на 2,2%.

Цены в сфере здравоохранения выросли на 5,6%, прежде всего в результате удорожания фармацевтической продукции на 8,1%.

Повышение цены на транспорт на 4,2% в основном вызвано ростом цен на топливо и масла на 7,7%.

В феврале 2022 года цены в Украине в годовом исчислении выросли на 10,7% против 10% в январе.

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