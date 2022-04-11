Ситуация на валютном рынке улучшается: Нацбанк готов отменять ограничения

Национальный банк готовится рассмотреть некоторые послабления относительно валютообменных операций. Это стало возможно благодаря улучшению ситуации на валютном рынке, рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью Экономической правде.

Ситуация на валютном рынке улучшается: Нацбанк готов отменять ограничения

В настоящее время НБУ фиксирует улучшение ситуации на валютном рынке, в частности, сокращение спреда. «Мы в ежедневном режиме получаем показатели с рынка и понимаем, что сегодня разница между официальным курсом и курсом на черном рынке не такая, какая была в начале войны. Она начала довольно существенно сужаться», — рассказал Шевченко.

Так, если в начале войны в обменниках наблюдался курс на уровне около 40 грн за доллар, то сейчас средний курс по наличному рынку колеблется на уровне 31,63,05 грн.

В результате этого регулятор вскоре планирует рассмотреть некоторые послабления по валютообменным операциям. Частично послабления уже есть — расширение перечня трансграничных переводов для волонтеров, сокращение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям. «Мы хотим смягчать наши ограничения, учитывая стабильную работу банковской системы», — рассказал глава НБУ.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
Безработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войныБезработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войны
Нафтогаз требует передавать показания счетчиков от всех украинцевНафтогаз требует передавать показания счетчиков от всех украинцев
Сеть супермаркетов АТБ запустила бесплатную доставку для украинцевСеть супермаркетов АТБ запустила бесплатную доставку для украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Курс доллара на "черном рынке" уже почти не отличается от зафиксированного НБУ на время войны - ШевченкоКурс доллара на "черном рынке" уже почти не отличается от зафиксированного НБУ на время войны - Шевченко
Франция готова отказаться от роSSийской нефти — Минфин ФранцииФранция готова отказаться от роSSийской нефти — Минфин Франции
Украина сможет размещать ценные бумаги на фондовом рынке ВеликобританииУкраина сможет размещать ценные бумаги на фондовом рынке Великобритании
Международная финансовая поддержка Украины превысила $20 миллиардов, — глава НацбанкаМеждународная финансовая поддержка Украины превысила $20 миллиардов, — глава Нацбанка
В Украине ослабили ограничения на денежные переводыВ Украине ослабили ограничения на денежные переводы
Британия может расконсервировать стратегические запасы нефти для снижения цен на рынке — BloombergБритания может расконсервировать стратегические запасы нефти для снижения цен на рынке — Bloomberg
Нацбанк хочет отменить лимит на снятие наличных денегНацбанк хочет отменить лимит на снятие наличных денег
Нигерия готова заменить РоSSию в поставках нефти, но не против торговать с РФ в рубляхНигерия готова заменить РоSSию в поставках нефти, но не против торговать с РФ в рублях
Нацбанк собрал для военных около 13,1 млрд грнНацбанк собрал для военных около 13,1 млрд грн
Объем торгов военными облигациями на вторичном рынке вырос до 6,6 млрд грн.Объем торгов военными облигациями на вторичном рынке вырос до 6,6 млрд грн.
Последние новости
Подгружаем последние новости