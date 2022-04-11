Ситуация на валютном рынке улучшается: Нацбанк готов отменять ограничения

Национальный банк готовится рассмотреть некоторые послабления относительно валютообменных операций. Это стало возможно благодаря улучшению ситуации на валютном рынке, рассказал глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью Экономической правде.

В настоящее время НБУ фиксирует улучшение ситуации на валютном рынке, в частности, сокращение спреда. «Мы в ежедневном режиме получаем показатели с рынка и понимаем, что сегодня разница между официальным курсом и курсом на черном рынке не такая, какая была в начале войны. Она начала довольно существенно сужаться», — рассказал Шевченко.

Так, если в начале войны в обменниках наблюдался курс на уровне около 40 грн за доллар, то сейчас средний курс по наличному рынку колеблется на уровне 31,63,05 грн.

В результате этого регулятор вскоре планирует рассмотреть некоторые послабления по валютообменным операциям. Частично послабления уже есть — расширение перечня трансграничных переводов для волонтеров, сокращение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям. «Мы хотим смягчать наши ограничения, учитывая стабильную работу банковской системы», — рассказал глава НБУ.