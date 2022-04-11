Европейский инвестиционный банк предоставит странам ЕС 4 миллиарда евро для приема украинских беженцев

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о программе финансирования в размере 4 млрд евро на 2022 и 2023 годы, чтобы помочь странам ЕС принимать беженцев из Украины, спасающихся от роSSийского вторжения. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт ЕИБ.

Фото: epravda.com.ua

«Мы ошеломлены ужасными разрушениями, нанесенными Украине и ее гражданам, миллионы которых спасаются из своей страны в поисках мира и безопасности. Ужас, свидетелями которого мы стали, укрепляет нашу решительность действовать», — подчеркнул президент ЕИБ Вернер Хойер.

Новая программа ЕИБ, которую должен утвердить Совет директоров, направлена на финансирование развития ключевой социальной инфраструктуры для предоставления государственных услуг беженцам, включая жилье, школы, больницы и детские сады.

Финансовая поддержка будет дополнена консультативной поддержкой, которая поможет местным органам власти стран-членов ЕС получить бесплатную техническую помощь для быстрой оценки местных нужд, планирования, определения приоритетов и подготовки соответствующих инвестиций.

В ЕИБ напомнили, что ранее уже одобрили Пакет мер солидарности с Украиной. В его пределах в период с 8 по 25 марта Банк Е С выделил 668 млн. евро правительству Украины для экстренной поддержки ликвидности.

«С нашим пакетом солидарности для Украины и этой новой программой в размере 4 млрд. евро для стран-членов ЕС мы будем поддерживать Украину и помогать общинам принимать беженцев, гарантируя, что они могут предоставить им жизненно важные социальные объекты — жилье, школы, больницы», — резюмировал Вернер Хойер.

Напомним

По данным ООН , по состоянию на 8 апреля 4?441?663 гражданина Украины уехали за границу, спасаясь от роSSийского вторжения.