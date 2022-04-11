Европейский инвестиционный банк предоставит странам ЕС 4 миллиарда евро для приема украинских беженцев

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о программе финансирования в размере 4 млрд евро на 2022 и 2023 годы, чтобы помочь странам ЕС принимать беженцев из Украины, спасающихся от роSSийского вторжения. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт ЕИБ.

Европейский инвестиционный банк предоставит странам ЕС 4 миллиарда евро для приема украинских беженцев
Фото: epravda.com.ua

«Мы ошеломлены ужасными разрушениями, нанесенными Украине и ее гражданам, миллионы которых спасаются из своей страны в поисках мира и безопасности. Ужас, свидетелями которого мы стали, укрепляет нашу решительность действовать», — подчеркнул президент ЕИБ Вернер Хойер.

Новая программа ЕИБ, которую должен утвердить Совет директоров, направлена на финансирование развития ключевой социальной инфраструктуры для предоставления государственных услуг беженцам, включая жилье, школы, больницы и детские сады.

Финансовая поддержка будет дополнена консультативной поддержкой, которая поможет местным органам власти стран-членов ЕС получить бесплатную техническую помощь для быстрой оценки местных нужд, планирования, определения приоритетов и подготовки соответствующих инвестиций.

В ЕИБ напомнили, что ранее уже одобрили Пакет мер солидарности с Украиной. В его пределах в период с 8 по 25 марта Банк Е С выделил 668 млн. евро правительству Украины для экстренной поддержки ликвидности.

«С нашим пакетом солидарности для Украины и этой новой программой в размере 4 млрд. евро для стран-членов ЕС мы будем поддерживать Украину и помогать общинам принимать беженцев, гарантируя, что они могут предоставить им жизненно важные социальные объекты — жилье, школы, больницы», — резюмировал Вернер Хойер.

Напомним

По данным ООН, по состоянию на 8 апреля 4?441?663 гражданина Украины уехали за границу, спасаясь от роSSийского вторжения.

Большинство из них (более 2,5 млн) выехали в Польшу. Еще более 678 тыс. человек выехали в Румынию. Также многие беженцы находятся в Венгрии (413 тыс.), Молдове (406 тыс.), РФ (389 тыс.) и Словакии (310 тыс.).

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
Безработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войныБезработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войны
Нафтогаз требует передавать показания счетчиков от всех украинцевНафтогаз требует передавать показания счетчиков от всех украинцев
Сеть супермаркетов АТБ запустила бесплатную доставку для украинцевСеть супермаркетов АТБ запустила бесплатную доставку для украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Ситуация на валютном рынке улучшается: Нацбанк готов отменять ограниченияСитуация на валютном рынке улучшается: Нацбанк готов отменять ограничения
Канада ввела денежные выплаты для украинских беженцевКанада ввела денежные выплаты для украинских беженцев
Binance запустит криптокарту для украинских беженцевBinance запустит криптокарту для украинских беженцев
НБУ определил, в каких случаях банки смогут блокировать средства на счетах граждан во время военного положенияНБУ определил, в каких случаях банки смогут блокировать средства на счетах граждан во время военного положения
Украинцам ограничили доступ к их банковским счетамУкраинцам ограничили доступ к их банковским счетам
Еврокомиссия выделит €1 млрд в поддержку Украины и стран, принимающих украинских беженцевЕврокомиссия выделит €1 млрд в поддержку Украины и стран, принимающих украинских беженцев
Европейский инвестбанк предоставит финансовую помощь странам, принимающим украинских беженцевЕвропейский инвестбанк предоставит финансовую помощь странам, принимающим украинских беженцев
НБУ объяснил чем Альфа-банк в Украине с его роSSийскими собственниками отличается от Альфа-банка в РоSSииНБУ объяснил чем Альфа-банк в Украине с его роSSийскими собственниками отличается от Альфа-банка в РоSSии
Евросоюз разрешил своим компаниям исполнять контракты по самолетам взятым в аренду РоссиейЕвросоюз разрешил своим компаниям исполнять контракты по самолетам взятым в аренду Россией
Евросоюз и Канада выделят Украине дополнительные деньги и вооружение: о каких суммах идет речьЕвросоюз и Канада выделят Украине дополнительные деньги и вооружение: о каких суммах идет речь
Последние новости
Подгружаем последние новости