Медвежья неделя: 67% инвесторов Cardano терпят убытки

У токена Cardano ADA была медвежья неделя

Цена упала на 11,4% с понедельника, в результате чего еще больше держателей оказались в минусе. Что еще более важно, ADA сейчас на 64,7% ниже своего исторического максимума 2 сентября в $3,09 и рискует упасть ниже доллара в течение следующих нескольких дней, если тенденция сохранится.

Согласно индикатору IntoTheBlock «в деньгах/без денег», 67% держателей ADA терпят убытки. Четверть инвесторов Cardano находятся в плюсе, а 9% из них — в точке безубыточности.

Индикатор определяет среднюю стоимость, по которой были приобретены токены, и сравнивает ее с текущей ценой, которая на момент публикации составляла $1,09.

Аналитики сообщили, что 3,41 млн адресов ADA находятся в минусе по сравнению с 1,25 млн в зеленом цвете.

Почему так произошло

Связанной метрикой является количество времени, в течение которого токен удерживался. 76% владельцев ADA держали его от 1 до 12 месяцев. Только 11% инвесторов Cardano держат токен более года, и это те, кто все еще в прибыли.

С технической точки зрения ADA стала медвежьей и может довольно быстро вернуться к своему минимуму 2022 года и годовому минимуму около $0,8, который произошел в середине марта. Это повергнет еще больше инвесторов в минус, если только они не продадут в убыток.

Падение цен может быть связано с тем, что сеть не оправдала больших ожиданий, связанных с запуском смарт-контрактов.

С точки зрения количества децентрализованных приложений (DApps), Cardano по-прежнему остается чем-то вроде пустыни: DeFi Llama сообщает, что в сети работает всего десять протоколов DeFi с общей заблокированной стоимостью около $233 млн.

Что говорят создатели

Однако сооснователь Cardano Чарльз Хоскинсон считает, что многие децентрализованные приложения Cardano ждут запуска хардфорка Vasil в июне. Фаза «Basho» дорожной карты обновления Cardano будет сосредоточена на масштабируемости и смарт-контрактах с новой технологией под названием Hydra, чтобы еще больше повысить пропускную способность сети.

С точки зрения других фундаментальных показателей Cardano выглядит относительно сильной. Спрос на сеть вырос до рекордной емкости в начале этого года, когда была запущена широко разрекламированная децентрализованная биржа SundaeSwap (SUNDAE).

Santiment сообщил, что Cardano был самым быстроразвивающимся криптопроектом на GitHub в 2021 году, а облигации Cardano NFT представили на этой неделе, что стало еще одним инвестиционным инструментом в сети.

Однако, если не изменятся настроения участников торгов, распродажа ADA начнет ускоряться, что уведет в убытки еще большее количество инвесторов.