Канада ввела денежные выплаты для украинских беженцев

Канада выделила на поддержку Украины 1,5 млрд канадских долларов, а также обязалась выплачивать денежное пособие украинским беженцам, прибывшим в страну. Также им будет предоставлено жилье, еда и медицинские услуги.

Канада ввела денежные выплаты для украинских беженцев

По словам премьер-министра Канады Джастина Трюдо, непосредственная помощь канадского правительства беженцам из Украины будет включать:

  • чартерные рейсы из Европы в Канаду для украинцев;
  • денежную поддержку для удовлетворения основных потребностей на первое время после приезда (суммы и сроки пока не указаны);
  • бесплатное размещение в отеле на срок до двух недель.
Канада ввела денежные выплаты для украинских беженцев

Программу для приема украинских беженцев с особыми условиями приема CUAET Канада запустила еще в марте. Чтобы получить визу и обрести возможность три года находиться в стране, украинцам необходимо подать онлайн-заявку на сайте Министерства по вопросам иммиграции в Канаде. Процесс оформления соответствующих документов для украинцев в Канаде сделали бесплатным. Также правительство ввело ускоренную обработку документов.

Канада уже одобрила более 30 000 заявок от тех, кто хочет приехать в Канаду в рамках CUAET.

Эта программа (CUAET) предусматривает статус временного резидента страны и дает возможность работать и обучаться в Канаде. Программа действует для неограниченного количества беженцев из Украины. Однако, кроме подачи заявления, перед приездом в Канаду украинцам нужно сдать свои биометрические данные (отпечатки пальцев) в одном из визовых центров за пределами Украины. Сделать это в условиях войны не всем доступно, поэтому желающих переехать в Канаду не так много, как в Европу, которая принимает украинцев без специальных требований.

Ранее сообщалось, во сколько украинским беженцам обходится месяц проживания в Венгрии.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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