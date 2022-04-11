Донорский счет МВФ: НБУ рассказал, на что пойдут деньги
Деньги, которые поступят на созданный МВФ донорский счет для Украины, будут, прежде всего, направлены на обеспечение потребностей платежного баланса и государственного бюджета для стабилизации экономики Украины. Об этом сообщил Национальный банк.
«Мы ожидаем финансовую помощь от государств-членов МВФ. Кроме того, передавать помощь смогут не только правительства, но и международные организации и межправительственные образования», — комментирует регулятор.
По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, «Национальный банк находится в постоянном диалоге с нашими международными партнерами», в том числе партнерами из G7 для «максимального наполнения счета финансовыми ресурсами».
Напомним
8 апреля Совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.
Первый вклад у него уже анонсировала Канада, он составит $800 млн (1 млрд. канадских долларов).