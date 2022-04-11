Донорский счет МВФ: НБУ рассказал, на что пойдут деньги

Деньги, которые поступят на созданный МВФ донорский счет для Украины, будут, прежде всего, направлены на обеспечение потребностей платежного баланса и государственного бюджета для стабилизации экономики Украины. Об этом сообщил Национальный банк.

Донорский счет МВФ: НБУ рассказал, на что пойдут деньги
Фото: dw.com

«Мы ожидаем финансовую помощь от государств-членов МВФ. Кроме того, передавать помощь смогут не только правительства, но и международные организации и межправительственные образования», — комментирует регулятор.

По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, «Национальный банк находится в постоянном диалоге с нашими международными партнерами», в том числе партнерами из G7 для «максимального наполнения счета финансовыми ресурсами».

Напомним

8 апреля Совет директоров МВФ согласовал открытие специального административного счета для направления денег стран-доноров на помощь Украине.

Первый вклад у него уже анонсировала Канада, он составит $800 млн (1 млрд. канадских долларов).

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