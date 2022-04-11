В ЕС заморозили активов роSSийских олигархов на €30 млрд. Отчиталась только половина стран

Европейский Союз заблокировал активы на €29,5 млрд физлиц и организаций, внесенных в списки санкций против РФ и Беларуси, пишет Reuters со ссылкой на сообщение Еврокомиссии. Об этом сообщает Forbes.

В ЕС заморозили активов роSSийских олигархов на €30 млрд. Отчиталась только половина стран

В списке, в частности, яхты, вертолеты, недвижимость, а также предметы искусства на €6,7 млрд. Кроме того, страны ЕС заблокировали транзакции на сумму в €196 млрд.

Еврокомиссия пока не имеет полной картины по стоимости заблокированных активов роSSийских олигархов. Упомянутый объем может составлять лишь незначительную часть активов, которые могут быть заблокированы. Ранее только в Нидерландах насчитали активы олигархов из черного списка на €27 млрд.

Офшоры присоединяются к санкциям

Часть заморских территорий Великобритании, Каймановы Острова применили британские санкции, в результате чего было заморожено роSSийских активов на $7 млрд. Об этом сообщает Cayman Compass.

По сообщению издания, Каймановы Острова согласовали более 800 решений о замораживании активов роSSийских физических и юридических лиц.

По информации источников, власти островов создали рабочую группу, которая будет принимать решения по реализации санкций против РоSSии в ответ на вторжение в Украину.

Основная цель группы — обсуждать и принимать решения о политике и коммуникациях, возникающих в связи с действующими санкциями. Эта группа будет собираться еженедельно для определения действий (учитывая ситуацию), которые «необходимо принять каждым учреждением на внутреннем и международном уровнях».

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