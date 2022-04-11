Украина планирует засеять в этом сезоне 70% площадей

Посевные площади Украины в зависимости от развития событий в этом году планируют засеять на 70%, считает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"По пессимистическому прогнозу видно, что удастся засеять 70%. Если территории Черниговской и Сумской области, имеющие огромные аграрные площади, удастся разминироваться в ближайшие недели, возможно, площадь посевной вырастет до 80%", - сказал он в эфире телемарафона UAразом.

По словам замминистра, 30-40% от засеянных культур будут выращивать для внутреннего потребления, а остальное Украина сможет использовать для экспорта продовольствия.