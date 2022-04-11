Украина планирует засеять в этом сезоне 70% площадей
Урожая должно хватить даже на экспорт.
Посевные площади Украины в зависимости от развития событий в этом году планируют засеять на 70%, считает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.
"По пессимистическому прогнозу видно, что удастся засеять 70%. Если территории Черниговской и Сумской области, имеющие огромные аграрные площади, удастся разминироваться в ближайшие недели, возможно, площадь посевной вырастет до 80%", - сказал он в эфире
По словам замминистра, 30-40% от засеянных культур будут выращивать для внутреннего потребления, а остальное Украина сможет использовать для экспорта продовольствия.
В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН обеспокоены ростом цен на продовольствие, под угрозой голода беднейшие слои населения. Чуть больше чем за месяц, с середины февраля по начало апреля индекс мировых цен вырос на рекордные 12,6%.