Украина планирует засеять в этом сезоне 70% площадей

Урожая должно хватить даже на экспорт.

Украина планирует засеять в этом сезоне 70% площадей
© sharanprost.ru

Посевные площади Украины в зависимости от развития событий в этом году планируют засеять на 70%, считает первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

"По пессимистическому прогнозу видно, что удастся засеять 70%. Если территории Черниговской и Сумской области, имеющие огромные аграрные площади, удастся разминироваться в ближайшие недели, возможно, площадь посевной вырастет до 80%", - сказал он в эфире телемарафона UAразом.

По словам замминистра, 30-40% от засеянных культур будут выращивать для внутреннего потребления, а остальное Украина сможет использовать для экспорта продовольствия.

В продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН обеспокоены ростом цен на продовольствие, под угрозой голода беднейшие слои населения. Чуть больше чем за месяц, с середины февраля по начало апреля индекс мировых цен вырос на рекордные 12,6%.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
Безработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войныБезработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войны
Нафтогаз требует передавать показания счетчиков от всех украинцевНафтогаз требует передавать показания счетчиков от всех украинцев
Сеть супермаркетов АТБ запустила бесплатную доставку для украинцевСеть супермаркетов АТБ запустила бесплатную доставку для украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Украина уже национализировала имущество рф и беларуси на сумму более 468 млн долларов: работы продолжаютсяУкраина уже национализировала имущество рф и беларуси на сумму более 468 млн долларов: работы продолжаются
МЭА планирует поставить на рынок самый большой резерв нефти за все время своего существованияМЭА планирует поставить на рынок самый большой резерв нефти за все время своего существования
Украина сможет размещать ценные бумаги на фондовом рынке ВеликобританииУкраина сможет размещать ценные бумаги на фондовом рынке Великобритании
Украина обеспечена горючим для посевной — премьер-министрУкраина обеспечена горючим для посевной — премьер-министр
Экономика Украины в этом году сократится на пятую часть — ЕБРРЭкономика Украины в этом году сократится на пятую часть — ЕБРР
S&P ждет обвал экономики РоSSии на 8,5% в этом годуS&P ждет обвал экономики РоSSии на 8,5% в этом году
Польша планирует до конца года отказаться от роSSийской нефти — премьер-министрПольша планирует до конца года отказаться от роSSийской нефти — премьер-министр
Украина потеряла до 40% металлургических мощностей из-за войны — гендиректор МетинвестаУкраина потеряла до 40% металлургических мощностей из-за войны — гендиректор Метинвеста
300 млн евро получит Украина от Французского агентства развития, - Минфин300 млн евро получит Украина от Французского агентства развития, - Минфин
Украина потеряла почти $565 миллиардов из-за войны — МинэкономикиУкраина потеряла почти $565 миллиардов из-за войны — Минэкономики
Последние новости
Подгружаем последние новости