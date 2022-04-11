Binance запустит криптокарту для украинских беженцев

Самая большая криптовалютная платформа Binance запустит благотворительную криптовалютную карту для поддержки украинских беженцев. Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров по итогам переговоров с основателем Binance Чанпен Чжао.

Фото: binance.com

«Сегодня во время кола с основателем крупнейшей криптовалютной платформы Binance Чанпен Чжао (известный как CZ) обсудили возможные направления нашего дальнейшего сотрудничества. Binance поддержат наши образовательные проекты, в частности, криптограмотности, чтобы еще больше украинцев получали цифровые навыки и получали новые цифровые профессии», — прокомментировал министр цифровой трансформации.

Что делает Binance

По словам Федорова, Binance уже в апреле запустит благотворительную криптокарту для всех украинцев, покинувших территорию Украины и нуждающихся в помощи. Министр также напомнил, что криптобиржа уже оказала поддержку Украине в размере $10 млн и планирует увеличить эту сумму до $20 млн.

В ходе разговора Чанпен Чжао подтвердил, что Binance неукоснительно соблюдает требования санкционной политики в отношении роSSийских чиновников и банков из санкционного списка, причастных к военной агрессии в Украине. Также компания в режиме 24/7 будет реагировать на случаи, когда санкционный режим может быть нарушен.

«Команда Binance продолжает сотрудничество с министерством по внедрению криптозаконодательства и интеграции приложения Дия для идентификации украинских пользователей криптобиржи», — добавил Федоров.

Напомним

Ранее о помощи украинским беженцам заявила криптобиржа WhiteBIT. Биржа будет помогать консульской службе Украины в странах, где работают представительства компании, будет поддерживать антикризисный центр МИД и круглосуточный колл-центр для предоставления консультаций украинским гражданам, вынужденным покинуть страну из-за вторжения РФ .