Работникам Запорожской АЭС назначили надбавку к зарплате в размере 20%, - Энергоатом

Выплаты будут произведены единовременно в день освобождения станции от оккупантов.

Работникам Запорожской АЭС установили надбавку к заработной плате в размере 20%.

Об этом сообщили в пресс-службе ГП НАЭК "Энергоатом".

Надбавку насчитают всем работникам станции начиная с 4 марта - дня захвата ЗАЭС роSSийскими захватчиками и начала оккупации города-спутника Энергодар.

Такое решение приняли руководство "Энергоатома" и профсоюзный комитет ЗАЭС, чтобы поддержать персонал Запорожской атомной электростанции и членов их семей, проживающих в оккупированном Энергодаре.

"Это самое меньшее, что может сделать Энергоатом для работников ЗАЭС и их близких, которые уже более месяца, несмотря на систематические издевательства рашистов и безумное давление, героически выполняют свою работу и обеспечивают безопасность крупнейшего в Европе ядерного объекта... Только благодаря их героизму и самоотверженности на Запорожской АЭС удалось избежать катастрофы, которая могла бы стать роковой для половины мира", - говорится в заявлении "Энергоатома".

В НАЭК отметили, что выплаты будут проведены единовременно в день освобождения станции от оккупантов.

Напомним, с 3 марта ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар находятся под контролем роSSийских захватчиков. По состоянию на 10 марта, на территории АЭС находились 50 единиц тяжелой техники, около 400 роSSийских военных, много взрывчатки и оружия. А 12 марта оккупанты заявили, что ЗАЭС перешла в собственность Росатома.