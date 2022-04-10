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2022-04-10
Приват24 не будет работать в ночь на 11 апреля
Пройдут плановые регламентные работы.
Фото: phl.com.ua
Сервисы Приват24 в ночь на 11 апреля будут недоступны.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
"Сегодня ночью проводим плановые регламентные работы с Приват24. С 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля сервисы временно будут недоступны. Извините за неудобства и спасибо за понимание!" – говорится в сообщении.
Напомним, что 31 марта в работе банковского приложения "Приват24" произошел сбой. При попытке зайти в свой аккаунт клиенты видели сообщения о проведении регламентных работ.