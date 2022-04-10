Приват24 не будет работать в ночь на 11 апреля

Сервисы Приват24 в ночь на 11 апреля будут недоступны.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

"Сегодня ночью проводим плановые регламентные работы с Приват24. С 23:00 10 апреля до 8:00 11 апреля сервисы временно будут недоступны. Извините за неудобства и спасибо за понимание!" – говорится в сообщении.

Напомним, что 31 марта в работе банковского приложения "Приват24" произошел сбой. При попытке зайти в свой аккаунт клиенты видели сообщения о проведении регламентных работ.