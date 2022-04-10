Предпосылок для обесценивания гривны нет - Гетманцев

На сегодняшний день не существует причин для девальвации гривны. Финансовая система остается стабильной, а международные резервы даже растут.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев во время национального телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Финансовая система Украины стабильна, никаких предпосылок для обесценивания гривны нет", - сказал он.

Как отметил Гетманцев, Украина выдержала первые дни войны, когда были панические настроения, а золотовалютные резервы НБУ даже выросли с начала войны.

По его словам, реальный обменный курс сейчас не сильно отличается от официального.

Напомним, что до конца войны Нацбанк будет удерживать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн/доллар. Такое решение было принято в день объявления войны. Также НБУ ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч грн в день.