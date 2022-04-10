Предпосылок для обесценивания гривны нет - Гетманцев

Золотовалютные резервы НБУ выросли.

Предпосылок для обесценивания гривны нет - Гетманцев
Фото: Елизавета Сергиенко/пресс-служба НБУ

На сегодняшний день не существует причин для девальвации гривны. Финансовая система остается стабильной, а международные резервы даже растут.

Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев во время национального телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Финансовая система Украины стабильна, никаких предпосылок для обесценивания гривны нет", - сказал он.

Как отметил Гетманцев, Украина выдержала первые дни войны, когда были панические настроения, а золотовалютные резервы НБУ даже выросли с начала войны.

По его словам, реальный обменный курс сейчас не сильно отличается от официального.

Напомним, что до конца войны Нацбанк будет удерживать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн/доллар. Такое решение было принято в день объявления войны. Также НБУ ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч грн в день.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Государственный бюджет резко сократили: деньги забрали из образования, социалки, пенсий и других расходовГосударственный бюджет резко сократили: деньги забрали из образования, социалки, пенсий и других расходов
Rozetka заявила о возобновлении работы своих магазиновRozetka заявила о возобновлении работы своих магазинов
Укрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границыУкрпочта организовала бесплатную доставку посылок в Украину из-за границы
Безработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войныБезработица в Украине: на одну вакансию претендует впятеро больше людей, чем до войны
Сеть супермаркетов АТБ запустила бесплатную доставку для украинцевСеть супермаркетов АТБ запустила бесплатную доставку для украинцев
Блок рекламы


Похожие новости
Ограничение обращения гривны на временно оккупированных территориях противоречит международному праву — НБУОграничение обращения гривны на временно оккупированных территориях противоречит международному праву — НБУ
Возвращение гривны в обращение в ОРДЛО оказалось не фейком и не шуткойВозвращение гривны в обращение в ОРДЛО оказалось не фейком и не шуткой
В Украине нет причин для девальвации гривны – ГетманцевВ Украине нет причин для девальвации гривны – Гетманцев
В Польше с сегодняшнего дня можно обменять гривны на злотые: что нужно знатьВ Польше с сегодняшнего дня можно обменять гривны на злотые: что нужно знать
Украинцы в Словакии теперь могут обменять гривны на евроУкраинцы в Словакии теперь могут обменять гривны на евро
Наличные гривны можно обменять на злотые в Польше: названы лимитыНаличные гривны можно обменять на злотые в Польше: названы лимиты
После начала войны кредитные рейтинги Украины пересмотрены в сторону снижения. — ГетманцевПосле начала войны кредитные рейтинги Украины пересмотрены в сторону снижения. — Гетманцев
Не вижу экономических оснований для обесценивания гривны — ГетманцевНе вижу экономических оснований для обесценивания гривны — Гетманцев
Курс гривны в Польше: польские обменники берут украинскую валюту по заниженной ценеКурс гривны в Польше: польские обменники берут украинскую валюту по заниженной цене
Глава НБУ о курсе гривны после войны в УкраинеГлава НБУ о курсе гривны после войны в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости