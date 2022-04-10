Предпосылок для обесценивания гривны нет - Гетманцев
Золотовалютные резервы НБУ выросли.
На сегодняшний день не существует причин для девальвации гривны. Финансовая система остается стабильной, а международные резервы даже растут.
Об этом заявил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев во время национального телемарафона, сообщает РБК-Украина.
"Финансовая система Украины стабильна, никаких предпосылок для обесценивания гривны нет", - сказал он.
Как отметил Гетманцев, Украина выдержала первые дни войны, когда были панические настроения, а золотовалютные резервы НБУ даже выросли с начала войны.
По его словам, реальный обменный курс сейчас не сильно отличается от официального.
Напомним, что до конца войны Нацбанк будет удерживать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн/доллар. Такое решение было принято в день объявления войны. Также НБУ ограничил снятие наличных денег на уровне 100 тысяч грн в день.