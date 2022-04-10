В Латвию не пустили 152 грузовика с номерами РФ и Беларуси

Информация о санкциях уже распространилась, и большинство водителей не пытаются пересечь границу.

В Латвию не пустили 152 грузовика с номерами РФ и Беларуси
Фото: F64

Пограничники уже запретили въезд в Латвию грузовым автомобилям с русскими и белорусскими номерами.

Об этом сообщает Delfi.

Водители, которым в субботу запретили въезд в Латвию, еще не были проинформированы об этом запрете со стороны ЕС. С другой стороны, по имеющимся у пограничников неофициальным данным, эта информация распространилась уже в воскресенье, и большинство водителей больше не пытаются пересечь границу.

Напомним, что ЕС принял новые санкции против РоSSии и Беларуси, запрещающие автотранспортным компаниям этих стран перевозить грузы в ЕС, а также запрещают доступ в порты судам под роSSийским флагом.

Грузовые автоперевозки внутри ЕС, в том числе транзитные, запрещены для любой автотранспортной компании, зарегистрированной в РоSSии и Беларуси.

В Мининфраструктуре Украины заявили, что новые санкции Еврокомиссии с запретом на пребывание роSSийского и белорусского грузового транспорта содержат инструменты для их обхода. В решении Еврокомиссии указано, что страны-члены могут по своему усмотрению разрешать предприятиям РФ и Беларуси транспортировать отдельные категории грузов.

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