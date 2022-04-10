Аренда квартир в Ирпене: цены на недвижимость

Освобожденный от роSSийских оккупантов город Ирпень постепенно начинает возвращаться к прежней жизни. Местные жители скоро смогут вернуться к себе домой, как только город очистят от мин. Однако, уже сейчас на сайтах объявлений появляются предложения об аренде жилья в Ирпене.

Сколько стоит аренда квартир в освобожденном Ирпене: рынок жилья оживает после оккупации

Начиная с 6 апреля, на доске объявлений по сдаче недвижимости появились предложения об аренде квартир в Ирпене. Так, квартира-студия со свежим ремонтом площадью 30 м кв сдается за 8 000 грн. До войны цены были примерно такими же.

Сколько стоит аренда квартир в освобожденном Ирпене: рынок жилья оживает после оккупации

Есть еще варианты 1-к квартир по 8500 грн. Это недвижимость расположена практически в центре Ирпеня, видимо, в тех районах, которые не пострадали от роSSийских оккупантов. Рядом есть аптеки, магазины, остановки и парк. По фото видно, что квартиры с новым ремонтом.

Сколько стоит аренда квартир в освобожденном Ирпене: рынок жилья оживает после оккупации

За 9 000-9 500 грн в Ирпене можно снять квартиру площадью 50 м кв с небольшой террасой. Хозяева сдают ее в аренду на срок минимум от трех месяцев людям, которые не курят, и не имеют домашних животных.

В то время как в регионах западной Украине цены на аренду резко выросли, в городах Киевской области, которая три недели находилась в оккупации, цены на аренду жилья снизились. Речь идет о городах, которые остаются неразрушенными и пригодными для жизни.

Арендовать студию или однокомнатную квартиру в столице и пригородах на сегодняшний день можно в среднем за 5–12 тыс. грн в месяц, тогда как во Львове цены на 1-2-комнатные квартиры колеблются от 30 тыс. грн. до 60 тыс. грн.

Ранее сообщалось, сколько стоят квартиры для украинцев в Германии, Польше, Венгрии, Литве.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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