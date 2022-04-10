Жизнь в Киеве восстанавливается: работает уже около 1000 магазинов и 500 кафе

Несмотря на военное положение, бизнес в Киеве пытается возобновиться, информирует ZN.ua.

Жизнь в Киеве восстанавливается: работает уже около 1000 магазинов и 500 кафе
© Mixnews

После шока первого месяца полномасштабной войны в Киеве возобновляют свою работу разные виды заведений: от рынков до маникюрных салонов, сообщает КГГА.

Что уже работает в Киеве:

  • более 900 магазинов с едой;
  • 173 магазинчика «Киевхлеб» (в том числе 10 на территории Киевской области в городах Бровары и Фастов);
  • 35 рынков;
  • около 460 кафе;
  • 55 пекарен;
  • 75 магазинов по продаже одежды и обуви;
  • около 340 парикмахерских и барбершопов;
  • свыше 110 студий маникюра;
  • 535 станций технического обслуживания авто;
  • 90 ремонтных мастерских одежды, обуви;
  • около 30 веломастерских;
  • 95 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков;
  • 5 химчисток;
  • 75 автомагазинов;
  • 35 моек;
  • 10 мини-ярмарок в неделю.

На этой карте, созданной КГГА, можно увидеть расположение работающих заведений:

Карта работающих в настоящее время аптек расположена по этой ссылке.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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