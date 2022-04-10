Жизнь в Киеве восстанавливается: работает уже около 1000 магазинов и 500 кафе

После шока первого месяца полномасштабной войны в Киеве возобновляют свою работу разные виды заведений: от рынков до маникюрных салонов, сообщает КГГА .

Что уже работает в Киеве:

более 900 магазинов с едой;

173 магазинчика «Киевхлеб» (в том числе 10 на территории Киевской области в городах Бровары и Фастов);

35 рынков;

около 460 кафе;

55 пекарен;

75 магазинов по продаже одежды и обуви;

около 340 парикмахерских и барбершопов;

свыше 110 студий маникюра;

535 станций технического обслуживания авто;

90 ремонтных мастерских одежды, обуви;

около 30 веломастерских;

95 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков;

5 химчисток;

75 автомагазинов;

35 моек;

10 мини-ярмарок в неделю.

На этой карте, созданной КГГА, можно увидеть расположение работающих заведений: