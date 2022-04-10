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2022-04-10
Жизнь в Киеве восстанавливается: работает уже около 1000 магазинов и 500 кафе
© Mixnews
После шока первого месяца полномасштабной войны в Киеве возобновляют свою работу разные виды заведений: от рынков до маникюрных салонов, сообщает
Что уже работает в Киеве:
- более 900 магазинов с едой;
- 173 магазинчика «Киевхлеб» (в том числе 10 на территории Киевской области в городах Бровары и Фастов);
- 35 рынков;
- около 460 кафе;
- 55 пекарен;
- 75 магазинов по продаже одежды и обуви;
- около 340 парикмахерских и барбершопов;
- свыше 110 студий маникюра;
- 535 станций технического обслуживания авто;
- 90 ремонтных мастерских одежды, обуви;
- около 30 веломастерских;
- 95 пунктов обслуживания гаджетов и ноутбуков;
- 5 химчисток;
- 75 автомагазинов;
- 35 моек;
- 10 мини-ярмарок в неделю.
На этой карте, созданной КГГА, можно увидеть расположение работающих заведений:
Карта работающих в настоящее время аптек расположена
Анастасия Дэйна, ZN.ua