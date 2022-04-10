НБУ определил, в каких случаях банки смогут блокировать средства на счетах граждан во время военного положения

Решение принято во исполнение Закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины о действии норм на период действия военного положения», информирует ZN.ua.

НБУ определил, в каких случаях банки смогут блокировать средства на счетах граждан во время военного положения
© Андрей Товстыженко, ZN.UA

Национальный банк определил порядок действий банков в случае зачисления наличных средств на счета физлиц на сумму свыше 400 тыс. грн и непредоставление документов об источниках происхождения по запросу банка. Соответствующий порядок будет применяться во время военного положения в Украине.

Это решение Нацбанк принял во исполнение Закона Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения».

Сам же порядок был утвержден постановлением Правления Национального банка Украины от 8 апреля 2022 года №69 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60». Он будет применяться во время действия военного положения в Украине.

Согласно решению НБУ, если клиент в случае зачисления наличных средств на сумму свыше 400 тыс. грн не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции с этого счета будут ограничены.

В случае ограничения с денежными средствами на счете можно будет осуществлять только финансовые операции в поддержку Вооруженных Сил Украины, по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком, на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком, а также на приобретение облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации».

Все остальные меры принимаются банками в соответствии с требованиями законодательства в сфере финансового мониторинга.

Подробно о правилах финансового мониторинга можно прочесть в статье "Новый порядок финансового мониторинга – уже весной" на ZN.UA.

По материалам: НБУ /

Лия Ильченко, ZN.ua

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