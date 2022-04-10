Украинцам ограничили доступ к их банковским счетам

НБУ тщательно контролирует все банковские операции украинцев во время войны. Часть операций по некоторым причинам в данный момент для граждан недоступны. Например, в случае зачисления наличных на банковскую карту физлица на сумму свыше 400 000 грн и отказа владельца счета предоставить документы об источниках происхождения денег, эти средства он не получит.

Украинцам ограничили доступ к их банковским счетам: в НБУ рассказали, какие операции разрешены

В НБУ сообщили, что переводы средств на такие большие суммы в военное время можно осуществлять только в поддержку Вооруженных сил Украины или оказывать благотворительную помощь Министерству социальной политики Украины. Также разрешена покупка облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".

Физическим лицам разрешили переводить иностранную валюту на сумму выше 400 000 грн исключительно для покупки ряда товаров: бронежилеты, каски, шлемы, военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь, защитная одежда, оптические приборы для слежки, беспилотные летательные аппараты, спальные мешки, карематы и средства для оказания медицинской помощи.

НБУ также недавно сократил граничные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям с 365 до 90 календарных дней. Это необходимо, чтобы предотвратить выведение капитала за границу и предотвратить возникновение макроэкономических дисбалансов.

Также в военное время установлены лимиты на международные денежные переводы с карты на карту украинцев. Так, в настоящее время лимит на переводы между банковскими картами не должен превышать 100 тыс. грн в месяц.

Вскоре Нацбанк планирует рассмотреть некоторые послабления относительно валютообменных операций в Украине, учитывая стабильную работу банковской системы.

Ранее в НБУ объяснили, как изменится стоимость гривны после окончания военного положения.


Лобанова Єлизавета, Тудей

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